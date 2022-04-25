أسدل الستار على منافسات بطولات قفز الحواجز للموسم الرياضي الحالي 2021/2022، بتنظيم 8 جولات للدوري المحلي والعديد من البطولات المحلية والدولية بإشراف الاتحاد الكويتي للفروسية برئاسة مسعود جوهر حيات ورعاية شركات القطاع الخاص ومحبي رياضة الفروسية.



وأكدت أمين السر العام للاتحاد الكويتي للفروسية، الحكمة الدولية الكويتية ومعلقة الفروسية نبيلة العلي أن الموسم الرياضي نجح بكل المقاييس بشهادة الجميع، مضيفة:«الموسم شهد طفرة كبيرة في تنظيم العديد من البطولات سواء جولات الدوري المحلي أو البطولات الدولية فئة النجمتين والثلاث نجوم وبطولات دولية بدعم كبير من القطاع الخاص الكويتي وبطولات محلية في أندية المسيلة ونادي الكويت ومركز الكويت ونادي الصيد».



وأضافت العلي أن الاتحاد الكويتي يعمل وفق خطة مدروسة هدفها الأساسي النهوض برياضة الفروسية. وأوضحت أن العنصر البشري مهم وضروري من خلال تطوير الحكام الكويتيين والفرسان والوصول بهم الى العالمية.



يذكر أن الكويت تضم نخبة من الحكام المعتمدين، منهم على سبيل المثال لا الحصر، شارون القعود ونبيلة العلي ونضار المصطفى ود.يحيى الهدبان وابتسام العاروري ولمى عبدالعال ودلال العبيد وعبدالعزيز المشيطي.