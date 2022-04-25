استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بمطار القاهرة، امس، كلا من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بحسب ما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.



وقالت وكالة الأنباء الأردنية «بتراء» ان القادة عقدوا اجتماعا ثلاثيا في قصر الاتحادية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني مؤكدين، اعتزازهم بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بلدانهم.



واعتبر القادة أن التحديات والأزمات الحالية، بطبيعتها المعقدة وتداعياتها العابرة للحدود، تتطلب تنسيق الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل التعاون الإقليمي خصوصا في أزمات الأمن الغذائي والطاقة.



وأكدوا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالح البلدان الـ 3 ويخدم القضايا العربية.



وتناول اللقاء آخر المستجدات العالمية والإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ شدد القادة على أن بلدانهم لن تدخر جهدا في العمل من أجل استعادة التهدئة في القدس، ووقف التصعيد بأشكاله كافة من أجل تمكين المصلين من أداء شعائرهم الدينية بدون معيقات أو مضايقات.



وأكد القادة أهمية احترام دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وأهمية دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين وتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من القيام بدورها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته.



كما أكد القادة ضرورة وقف إسرائيل كل الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام، وأهمية إيجاد أفق سياسي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي.



وبحسب «البتراء» دان العاهل الأردني الانتهاكات الإسرائيلية بما فيها اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك والاعتداءات على المصلين، وتقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس وتقليص أعداد المحتفلين في سبت النور.



وأكد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، معبرا عن رفضه لأي محاولات للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.



وأوضح أهمية استمرار الجهد الديبلوماسي لمعالجة جذور التوتر والصراع الذي سيبقى يهدد المنطقة، ما لم يتم استئناف عملية السلام والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وبين جلالته أن الأزمات العالمية على خطورتها، ينبغي ألا تصرف الاهتمام عن القضية الفلسطينية، مؤكدا الحاجة إلى تحرك المجتمع الدولي لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وضمان عدم تكرارها، حماية للقانون الدولي ولمنع تفاقم موجة العنف أو تجددها مستقبلا.



وأقام الرئيس السيسي مأدبة إفطار تكريما للعاهل الأردني، وسمو ولي عهد أبوظبي، حضرها الوفدان الرسميان المرافقان الأردني والإماراتي، وكبار المسؤولين المصريين.