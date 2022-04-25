توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة وغائم جزئيا إلى غائم لنهار اليوم الاثنين، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

أما ليلا سيكون الطقس معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم و رطب نسبيا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 33 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 27 درجة مئوية.