أعلن مركز العجيري العلمي أن يوم الاثنين، الموافق الثاني من شهر مايو المقبل سيكون فلكيا أول أيام شهر شوال هذا العام وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال المركز في بيان صحافي اليوم الاثنين، إن حساباته الفلكية وفق توقيت وموقع دولة الكويت الجغرافي أظهرت أن الهلال يولد يوم السبت الموافق 30 أبريل الجاري الساعة 11:29مساء وتغرب الشمس يوم الأحد الموافق الأول من مايو 6:24 مساء ويغرب القمر في اليوم ذاته الساعة 7:03 مساء.

وأضاف أن القمر يمكث في الأول من مايو 39 دقيقة بعد غروب الشمس وبعد غروب القمر في اليوم ذاته يتحقق شرط دخول الشهر القمري وفق معيار العجيري العام والمعايير العلمية الفلكية الدولية المعتمدة.

وعليه أفاد بأن يوم الاثنين الموافق الثاني من مايو 2022 هو أول أيام شهر شوال لعام 1443 هجرية والشهر العاشر من السنة الهجرية وسيكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 5:21 صباحا.

وبهذه المناسبة الكريمة تقدم المركز بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وإلى الشعب الكويتي الكريم.



