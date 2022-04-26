محمد راتب



أكد النائب السابق د.عبدالرحمن الجيران، في كلمة ألقاها، أن ديوان الجيران يقف مع جميع الإجراءات المتخذة في البلاد لتحقيق النزاهة ومكافحة الفساد، وفرض هيبة الدولة، والتشديد على حرمة المال العام، وتفعيل القانون، ومحاسبة المقصرين.



جاء ذلك تأكيدا وتعليقا على كلمة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والتي ألقاها نيابة عن سموه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وشدد سموه فيها على ضرورة فتح القلوب للصفاء وبسط الأيدي بالمودة والإخاء والمحافظة على قيمنا الأصيلة، كما دعا سموه إلى الوحدة الوثقى التي هي السلاح الأقوى للحفاظ على الوطن، مبينا سموه أن للإصلاح خطوات ومسارات وأنه لا يحدث بين ليلة وضحاها.



وقد شدد بيان أسرة الجيران على ضرورة التعاون الإيجابي والمثمر بين السلطات الثلاث، والمسارعة لإيجاد حلول عاجلة للملفات المستحقة، والتي سيؤدي تأخير حلحلتها إلى مضاعفة تكلفة الإصلاح، وعلى رأسها ملفات التعليم والصحة والإسكان والأمن القومي والغذائي، داعيا إلى وضع خطط وبرامج مشتركة بين السلطتين مرتبطة بسقف زمني لإنهائها أو تخفيفها أو تعديلها.



وتابع د.الجيران أن من الملفات المهمة إنصاف شريحة المتقاعدين الذين خدموا الكويت في زهرة شبابهم والذين يعانون أوضاعا مادية تستوجب إعادة النظر في الدعم المقدم لهم من الحكومة، وهذا أقل ما يمكن أن نكافئ به المتقاعدين الذين عملوا بصمت وإخلاص خلال فترة عطائهم وخدموا أهل الكويت جميعا، مبينا أن هذا الأمر بات ملحا أكثر في ظل ارتفاع الأسعار ولدعم استقرار الأسرة وتماسكها.



واختتم بالدعاء أن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه وشر، وأن تبقى الكويت ساحة لكل مواطن ومقيم يطلب شرف لقمة العيش الكريم في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وأن يسدد مساعي سموهما لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا لأداء شكر نعمه في هذا الشهر الفضيل، مباركا بحلول أيام العشر الأواخر من رمضان جعلها الله أيام خير وبركة للجميع.