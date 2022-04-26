شاركت الفنانة التشكيلية الكويتية منيرة القديري في معرض «بينالي البندقية» الدولي للفنون الـ 59 الذي فتح أبوابه للجمهور يوم السبت الماضي وذلك بعرض ثلاثة مجسمات نحتية ملونة.



وقالت القديري لـ «كونا» إن اختيارها للمشاركة للمرة الأولى من بين نخبة مختارة من الفنانات والفنانين العالميين كأول فنانة كويتية لعرض أعمالها ضمن المعرض الرئيسي في «بينالي البندقية»، أهم معرض عالمي للفنون المعاصرة، يعد شهادة تقدير لها كفنانة كويتية وللحركة الفنية في الكويت.



وذكرت أن عملها الثلاثي «يمثل تاريخ الخليج الحديث والمعاصر ويستمد فكرته من حفارات البترول وهو نتاج بحث استمر سنوات للربط بين جماليات اللؤلؤ والنفط من خلال بريق تموج ألوانها».



وتم اختيار الفنانة منيرة القديري للمشاركة في المعرض من قبل القيمة الفنية للمعرض الرسمي بقاعة مجمع (الأرسينالي) تشيتشليا أليماني تحت عنوان (حليب الأحلام) ضمن نخبة مختارة من الفنانات المتميزات كي «يتيح لهن تنفيذ مشروعات ابداعية فريدة تعكس رؤيتهن ومجتمعنا».



ويعرض (بينالي البندقية) في دورته الحالية 1433 عملا فنيا وقطعة من إبداع 213 فنانا من 58 بلدا بينهم 180 مشاركة أولى في المعرض الدولي الذي ينتظر أن يستقبل نحو 600 ألف زائر حتى 27 نوفمبر 2022.