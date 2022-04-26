أعلنت أجيليتي، الشركة المتخصصة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، أن منصتها التابعة Shipa للشحن ومقرها دبي، ستدخل في عملية دمج مع iContainers منصة الشحن الرائدة عبر الإنترنت ومقرها برشلونة.



وستدمج كل من Shipa للشحن وiContainers منصتيهما وعملياتهما التكنولوجية. وستكون الشركة المشتركة والمملوكة بالكامل لأجيليتي، واحدة من أفضل خمس منصات شحن رقمية في العالم من حيث عدد الزوار، كما سيؤدي هذا الدمج إلى نشوء واحدة من أكثر مجموعات خدمات الشحن الرقمي المتاحة شمولا، بما في ذلك: الشحنات الجوية والبحرية القياسية للعملاء من الشركات، بدءا من الشركات الصغيرة والمتوسطة ووصولا إلى الشركات متعددة الجنسيات والتي تتطلب شحنات فورية، وخدمات نقل الأثاث المنزلي والمتعلقات الشخصية للأفراد الذين ينتقلون من بلد إلى آخر، وخدمات الوكالة عن شركات الشحن المحلية التي تبحث عن شركاء دوليين في الأسواق الرئيسية، وخدمات الشحن الرقمية لمنتجات العلامة البيضاء «White Label» التي يمكن دمجها بسلاسة في منصات التجارة الإلكترونية التابعة للشركات.



ولقد واكب سوق الشحن الرقمي التسارع الكبير والملحوظ للتجارة الإلكترونية، ورغبة التجار والشركات ورجال الأعمال في الحصول على أدوات ذاتية الاستخدام من شأنها أن توفر لهم تحكما ومراقبة أدق لسلاسل الإمداد الخاصة بهم.



وفي هذا الصدد، أوضحت هنادي الصالح رئيس مجلس إدارة أجيليتي: لقد كان الشحن الرقمي ينمو بالفعل قبل انتشار الوباء، إلا أن الوباء أدى إلى التعجيل بتبني التقنيات الرقمية. إن هذا ينطبق بشكل خاص على الشركات الصغيرة التي كانت تتطلع إلى العثور على شريك موثوق لدعمها خلال فترة اضطراب الإمداد الذي شهدناها في العامين الماضيين. نتوقع أن يحقق سوق الشحن الرقمي نموا سنويا يتجاوز الـ 40% خلال السنوات القليلة المقبلة، وسوف يؤدي اندماج Shipa للشحن وiContainers إلى إنشاء شركة أكثر قدرة لخدمة هؤلاء العملاء.



بدوره، قال كارلوس فونت، الرئيس التنفيذي للشركة المشتركة: من خلال توحيد شركتين رائدتين في الشحن الرقمي، يمكننا تعظيم القيمة للعملاء. فكلتا الشركتين تتمتعان بخبرات عميقة وسيؤدي توحيد جهودهما إلى تعزيز المنصة التكنولوجية وتحسين تجربة العملاء، والمساعدة في توفير عدد أكبر من الخدمات وتوسيع نطاق تقديم الخدمات ليشمل جميع أنحاء العالم.