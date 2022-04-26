

في إطار الاحتفال بالقرقيعان الذي يمثل إحدى العادات الكويتية القديمة، قام البنك التجاري الكويتي برعاية حفل قرقيعان محافظة مبارك الكبير الذي أقيم تحت رعاية محافظ مبارك الكبير اللواء المتقاعد محمود عبدالصمد بوشهري - في صالة تنمية المجتمع بمنطقة العدان. وتأتي هذه الرعاية ضمن برنامج أنشطة التجاري خلال شهر رمضان الفضيل.



وفي هذا السياق، صرحت نائب المدير العام - قطاع التواصل المؤسسي، أماني الورع قائلة: جاءت هذه الفعالية استكمالا للخطوات وضمن برنامج الرعاية الاجتماعية الذي سبق وأن وضعه البنك بالتنسيق مع المحافظة والذي من شأنه تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية للبنك في خدمة المواطنين والتواصل مع أهالي المحافظة ومد جسور التعاون والتواصل معهم في مختلف المناسبات، مبينة أن الحفل قد اشتمل على العديد من المسابقات الترفيهية والألعاب الكرتونية والأهازيج والأغاني التراثية التي تناسب هذه المناسبة، مشيرة إلى أن الحفل قد حضره مجموعة كبيرة من الأطفال من فئة ذوي الهمم، مشيرة الى أن رعاية التجاري لهذا الحفل جاءت إيمانا من البنك بأهمية دمج هذه الفئة ضمن نسيج المجتمع حيث يولي البنك اهتماما متزايدا بهم ويقوم برعاية العديد من الأنشطة الهادفة إلى التخفيف من معاناتهم، إلى جانب رعايته للأنشطة الاجتماعية الأخرى التي ترسم البسمة والبهجة على وجوه ذوي الهمم والمرضى وجميع فئات المجتمع.



وفي ختام الحفل، قامت قيادات محافظة مبارك الكبير بتوجيه الشكر إلى البنك التجاري الكويتي على رعايته لمثل هذه المناسبات المميزة التي تسهم في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال وإضفاء السعادة على قلوبهم، مشيدين بمبادرات البنك التي دائما ما تكرس مفهوم المسؤولية الاجتماعية الشاملة.