عبدالعزيز الفضلي



حسم ديوان الخدمة المدنية الجدل الدائر حول عملية تقييم الموجه الفني لرئيس قسم المادة الدراسية، حيث وافق على ان يقوم الموجه الفني بتقييم رئيس القسم من خلال كتاب بعثه لـ«التربية» وتلقت «الأنباء» نسخة منه حيث اشار خلاله انه «يجوز للتربية الحذف والإضافة إلى عوامل تقييم أداء رئيس قسم المادة الدراسية ومشرف فني رياض الأطفال وذلك بما يسمح بإضافة عوامل تقييم فنية تعبر عن رأى التوجيه الفني في ضوء ما تراه جهة الإدارة لديكم محققا لجودة تقييم الأداء فنيا.



اما بخصوص طلب اتخاذ ديوان الخدمة المدنية الإجراء المناسب، فقال الديوان انه لا يوجد إجراء قانوني يتخذه في هذا الشأن، كما أنه لا يختص بالاعتماد أو الموافقة على عوامل التقييم المطلوب إضافتها لدخول عملية الحذف والإضافة في هذا المجال ضمن صلاحية كل جهة حكومية بمراعاة الحد الأقصى للحذف والإضافة حسب تفصيل الملاحظات المدرجة على نماذج تقييم الأداء المرافقة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2006/36 المنوه عنه لذا يرجى اتخاذ اللازم في ضوء ما تقدم.



من جانبه، توجه رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي بالشكر إلى وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب على جهوده المبذولة في انجاز هذا الملف بما فيه مصلحة العملية التعليمية وتفاعله السريع من خلال تشكيل لجنة لدراسة اشراك الموجه الفني في التقييم الفني والتي عليه جاء رد ديوان الخدمة المدنية.



كما توجه بالشكر إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف ورئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة د.حمد المطر لما لهما من جهود واهتمام بهذا الملف سابقا.