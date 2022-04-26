أسامة أبو السعود



استقبل مركز الراشد الرمضاني بمنطقة العديلية التابع لمحافظة العاصمة جموع المصلين والمتهجدين في ليلة 24 رمضان، حيث أم المصلين في تلك الليلة المباركة في صلاة القيام القارئ محمد الهندي.



وأوضح مشرف المركز الرمضاني بمسجد الراشد بدر الوزان ان ادارة مساجد العاصمة قامت بتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات في شهر رمضان المبارك 1443هـ/ 2022م، كما قامت بتحديد مركزين رمضانيين وستة معتكفات رمضانية.



ولفت الوزان في تصريحات لـ«الأنباء» الى ان مسجد الراشد حرص على انتقاء مجموعة من القراء المتميزين منذ بداية رمضان المبارك سواء في صلاة التراويح أو القيام.



وأشار الى ان القارئ الشيخ مشاري العفاسي أمّ المصلين في صلاة التراويح من يوم 1 إلى يوم 12 رمضان.



ولفت الى استقطاب مجموعة من المحاضرين لإلقاء خاطرة في الليالي الفردية في صلاة القيام.



وأكد الوزان أن إدارة مساجد العاصمة على أهبة الاستعداد لتوفير جميع التجهيزات لاستقبال جموع المصلين والمتهجدين في تلك الليالي المباركة في العشر الأواخر من شهر رمضان.