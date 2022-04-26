المطربة الأوبرالية العالمية فرح الديباني، هي أحد أبرز علامات الغناء الأوبرالي في مصر والوطن العربي خلال السنوات الأخيرة، والتي تسببت بعد احيائها لاحتفالية فوز إيمانويل ماكرون بانتخابات الرئاسة الفرنسية في حالة من الزخم على وسائل التواصل الاجتماعي في وطنها الأم مصر بعد الأصداء الواسعة في الصحافة الأوروبية ومواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا. وخلال الاحتفالية غنت الديباني النشيد الوطني الفرنسي، وسط تفاعل الجميع والإشادة بها، كما قام الرئيس الفرنسي بتوجيه التحية إلى النجمة المصرية وتقبيل يدها.



فرح الديباني هي أول فتاة مصرية وعربية تغني في أوبرا باريس، وقد حصدت العديد من الجوائز العالمية منها جائزة مؤسسة فاجنر بعد اختيارها كأفضل موهبة أوبرالية شابة من قبل مجلة عالم الأوبرا في ألمانيا.



وفرح الديباني من مواليد محافظة الإسكندرية المصرية في العام 1989، والتحقت بالمدرسة الألمانية للموسيقى، ومن ثم قامت بالتسجيل في دار الأوبرا في باريس العاصمة الفرنسية عام 2016، وقد حققت العديد من النجاحات خلال السنوات الماضية.