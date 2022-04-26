عاطف رمضان



بدأت وزارة التجارة والصناعة بشن حملات تفتيشية مكثفة على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في جميع المحافظات للتأكد من التزامها بقوانين الوزارة وبالقرار الوزاري 33 لسنة 2021 الخاص بتحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية.



وبدأت «التجارة» في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتي قد تصل لإلغاء الترخيص التجاري، وتم بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق بعض المكاتب التي امتنعت عن توفير الطلبات أو التي لم تلتزم بالقرار الوزاري.



وذكرت الوزارة ان الحملات المكثفة ستكون بصفة يومية وبشكل مفاجئ وبصورة سرية دون سابق انذار.