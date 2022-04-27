بشرى شعبان



كشف مصدر خاص لـ «الأنباء» بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن ان الهيئة حددت شروط صرف الكراسي المتحركة.



وقال المصدر ان الشروط هي أن يكون المستحق كويتي الجنسية أو يعامل معاملة الفرد الكويتي بموجب قرار صادر من وزارة الداخلية الى جانب حصوله على شهادة اثبات اعاقة من الهيئة تفيد بوجود اعاقة حركية متوسطة او شديدة أو اعاقات تستوجب حصوله واستعماله للكرسي المتحرك، كما يشترط أن تكون الإعاقة تستوجب الحصول على دعم الكرسي المتحرك بناء على تقرير من اللجنة يحق للمستفيد الحصول على الكرسي المتحرك مرة واحدة كل ثلاث سنوات لمن هم دون سن 16 عاما وكل سنتين لمن تتجاوز سنهم 16 عاما على ألا يتعارض مع أي جهة حكومية أخرى توفر نفس الدعم، مشيرا الى انه وفق القانون لا تصرف الكراسي المتحركة الكهربائية لمن لديه إعاقة ذهنية، وللأطفال دون سن الخامسة عشرة ما لم تر اللجنة الفنية المتخصصة خلاف ذلك ويجب ان يلتزم ذو الإعاقة أو من ينوب عنه قانونيا بالإجراءات المعتمدة بالنظم واللوائح لصرف الأجهزة التعويضية ويلتزم بإجراءات القياس والتجربة والتسليم بما في ذلك الاعتماد الفني للكرسي من قبل اللجنة المختصة ونظام أقل الأسعار للكراسي المطابقة فنيا تعتمد فقط القياسات والمواصفات الطبية المعمولة لدى اللجنة المختصة التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. وعن المستندات المطلوبة، أوضح المصدر أنها نسخة من البطاقة المدنية لمقدم الطلب وتفويض رسمي عن المعاق أو من ولي الأمر في حال التقديم عن طريق مندوب وتقرير طبي حديث لتشخيص الحالة يفيد بسبب الإعاقة والحالة الصحية للمعاق. ملاحظة: يحق للمستفيد الحصول على الكرسي المتحرك مرة واحدة كل ثلاث سنوات لمن هم دون 16 سنة وكل سنتين لمن هم فوق 16 سنة.