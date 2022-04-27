دعت وزارتا الدفاع والخارجية العراقيتان المواطنين مجددا إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالمفقودين الكويتيين داخل الأراضي العراقية أو الكويتية وعن الممتلكات الكويتية.



وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان ان الوزارتين تدعوان كل من تتوافر لديه معلومات عن مواقع دفن مفترضة لمفقودين كويتيين وعراقيين داخل الأراضي العراقية او الكويتية جراء الغزو العراقي للكويت وكذلك عن الممتلكات الكويتية المتمثلة بالأرشيف الأميري الكويتي للإدلاء بها لوزارة الدفاع او الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر او الممثليات الديبلوماسية الكويتية في العراق او البعثات الديبلوماسية العراقية في الخارج. وعرضت الوزارة ارقام هواتف وبريدا الكترونيا لتلقي المعلومات والتواصل وهي:



مديرية حقوق الانسان في وزارة الدفاع 009647901945476



السفارة الكويتية في بغداد 009647802604124



القنصلية الكويتية في اربيل 009647511745555



القنصلية الكويتية في البصرة 009647828000066



البعثة الدولية للصليب الاحمر في العراق 009647901930784



والبريد الإلكتروني لمديرية حقوق الانسان في وزارة الدفاع:



Hmr.dirucidn.iraq-mod.org



وحرصت وزارة الدفاع العراقية على دعوة المواطنين بين الحين والآخر للإبلاغ عن رفات المفقودين الكويتيين، اذ يتولى قسم حقوق الإنسان فيها ملف البحث عن المفقودين منذ تأسيس وزارة حقوق الإنسان العراقية.