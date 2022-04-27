الشركة حققت الكثير من الإنجازات العقارية والاستثمارية على مختلف الأصعدة المحلية والخليجية

مجلس الإدارة لم يتوان في العمل الجاد والدؤوب لاستكمال متطلبات أسواق المال في الحوكمة

خطة عملنا ارتكزت على تقليل الأثر السلبي للجائحة واستقرار السيولة وتقليص المصروفات

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية عماد جواد بوخمسين ان الخطوات التنفيذية لإستراتيجية مجلس الإدارة كان لها ابلغ الأثر على النتائج المالية للشركة في 2021، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة 6.934 ملايين دينار بنمو 5% بالمقارنة بإيرادات 2020 التي بلغت نحو 6.589 ملايين دينار.



وقال عماد بو خمسين في كلمته للمساهمين خلال الجمعية العمومية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 51.3% ان عام 2021 مر والشركة العربية العقارية تحتفل بمرور خمسة وأربعين عاما على تأسيسها تمكنت خلالها الشركة من تحقيق الكثير من الانجازات العقارية والاستثمارية على مختلف الأصعدة المحلية والخليجية والعربية، لافتا الى انه منذ تولينا لمهامنا في مجلس الإدارة، لم نتوان للحظة واحدة نحو العمل الجاد والسعي الدؤوب والمتواصل في استكمال ومواكبة معايير الحوكمة للوصول إلى النظام الذي يتواكب مع متطلبات هيئة أسواق المال في تطبيق معايير حوكمة الشركات، فقمنا بإعداد اللوائح اللازمة وتشكيل اللجان المطلوبة، والإفصاح عن كل المعلومات والبيانات المطلوبة التزاما من الشركة بخدمة مساهميها وجميع الأطراف المتعاملة معها بشفافية كاملة.



تداعيات الجائحة



وأكد عماد بو خمسين ان تأثيرات تداعيات أزمة كورونا مازالت مستمرة على جميع الأصعدة، وإن كان التأثير يقل كثيرا عما واجهناه في العام السابق، وذلك بعد توسع الدول في خطط التطعيم وتداول لقاحات عدة لها فاعلية وتسهم في زيادة المناعة المجتمعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومتحوراته، كذلك ما اتخذته الحكومات من قرارات جريئة للتعامل مع الجائحة بشكل أكثر احترافية بعيدة عن إجراءات الاغلاق ووقف حركة الطيران وغيرها من الاجراءات التي زادت حالة عدم اليقين في مستقبل الاستثمار، وقد تفاعلت الأسواق مع ذلك بشكل إيجابي بعد أن أصبح التعايش هو السبيل لتجاوز تلك الأزمة، وأصبحت الحاجة ملحة لمجاراة أي إجراءات احترازية بديلة كتخفيف ساعات العمل والالتزام بالتوصيات الصحية في الأماكن المغلقة للحد من خطورة وانتشار الفيروس. وأوضح عماد بو خمسين ان الافتصاد الكويتي شهد في عام 2021 جملة من الأحداث والتطورات الإيجابية كان من أبرزها ترقية الكويت الى مصاف الأسواق الناشئة على مؤشر مورغان ستانلي MSCI وذلك من خلال إصدارها تقرير مراجعتها والخاص بتصنيف الدول الصادر بتاريخ 08/11/2021 وبحسب مؤشر مورغان ستانلي MSCI فإنه من المتوقع أن يبلغ وزن الكويت ضمن مؤشراتها للأسواق الناشئة نسبة وقدرها 0.69% والذي نطمح بأن ينعكس مردود ذلك بالإيجاب على السوق الكويتي في عام 2021.



ثلاثة محاور



وشدد عماد بو خمسين على ان خطة عمل الشركة في عام 2021 ارتكزت بصورة رئيسية على إدارة الأزمة، حيث كان عاما استثنائيا بكل المعايير من جراء تفشي وباء كورونا المستجد وبنيت علي ثلاثة محاور رئيسية هدفت الشركة من خلالها إلى تقليل الأثر السلبي الناتج على عمليات الشركة من جراء الجائحة، حيث تضمن المحور الاول لخطة العمل الحفاظ علي استقرار السيولة الدائمة الناتجة من عمليات التأجير، وتضمن المحور الثاني تقليص المصروفات والنفقات لدى الشركة خلال السنة لتخفيض تكاليفها التشغيلية والإدارية، وأما المحور الثالث فتمثل في إدارة الالتزامات الجوهرية لدى الشركة تجاه دائني الشركة من الغير كالبنوك والموردين الرئيسيين وغيرهم لتحقيق التوازن المطلوب بين هذه الأمور بالشكل الذي يدعم متانة المركز المالي للشركة وتدفقاتها النقدية.



تحسن الأوضاع الاقتصادية



وحول الخسائر التي منيت بها الشركة في عام 2021 أوضح عماد بو خمسين أن تلك الخسائر في معظمها ناتجة عن انخفاض القيمة السوقية في قيمة العقارات المملوكة للشركة سواء بالداخل أو بالخارج، وكذلك انخفاض أرباح الفنادق للعام نفسه، مما كان له من الآثار السلبية علي الشركة، وهي من العوامل التي ساهمت بنسبة كبيرة في زيادة الخسائر المالية، آملا من الله أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية محليا وخليجيا وعربيا للأنشطة العقارية بكل قطاعاتها، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين النتائج التشغيلية والمالية، خاصة أن الإدارة التنفيذية للشركة بذلت وستبذل كل جهودها لتحسين وتطوير أنشطة الشركة بما يعود بالمردود.



وأعرب عماد بو خمسين عن شكره علي دعم وثقة المساهمين المستمرة، والتي كان لها ابلغ الأثر في دعمنا وحافزا أساسيا لي ولزملائي من أعضاء مجلس الإدارة لبذل أقصي الجهد في سبيل تلبية تطلعاتكم والعمل على تحقيق الأهداف والاستراتيجيات المشتركة للشركة.



جهد مشكور



واختتم عماد بو خمسين كلمته بالثناء على جميع العاملين في الشركة العربية العقارية لما بذلوه من جهود مثمرة خلال الفترة الماضية للارتقاء بقدرات وإمكانات شركتكم للمساهمة بعمليات التنمية المستدامة وتنشيط الاقتصاد الوطني، كما لا ننسى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي مدت يد العون لنا خلال الفترة المذكورة، متمنيا لهم ولكم كل التوفيق والنجاح في ظل توجيهات حضرة صاحب السمو أميرنا المفدى الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، والحكومة الرشيدة برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد، حفظه الله. وقد اقرت الجمعية العمومية كل بنود جدول الأعمال وفي مقدمتها عدم توزيع أرباح عن عام 2021 والمصادقة على التقارير الإلزامية عن عام 2021، مثل تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير لجنة المخاطر والالتزام، وتقرير المكافآت الممنوحة، وقد وافقت الجمعية على جميع التقارير التي تم عرضها، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.



انتخاب مجلس إدارة جديد



أقرت الجمعية العمومية للشركة انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة وهم:



٭ عماد جواد بو خمسين



٭ الشركة العربية للاستثمار (عملاء)



٭ الشركة العربية للاستثمار



٭ شركة النجوم العقارية



٭ أنور علي النقي (مستقل).