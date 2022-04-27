هادي العنزي



أكد رئيس مجلس إدارة نادي الفحيحيل حمد الدبوس انتقال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الإيفواري سيدريك هنري رسميا إلى نادي القادسية، بعدما وقع عقده مع إدارة «الأصفر» للموسم المقبل.



من جانبه، ذكر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل داليبور ستاركيفيتش في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه تلقى عدة عروض شفوية لتدريب أكثر من فريق في الدوري الكويتي، مضيفا: «أركز حاليا مع الفحيحيل بشكل كامل، وهناك مواجهة تنتظرنا مع اليرموك في كأس سمو الأمير، اذ يحتاج الفريق لعمل جماعي للحصول على أفضل نتيجة ممكنة.



وفيما يتعلق بتجديد عقده مع الفحيحيل من عدمه عقب تلقي عدة عروض من أندية محلية، قال: «هذا الأمر لن تتم مناقشته حاليا مع إدارة النادي، فلايزال عقدي ساريا، وبعد انتهاء الموسم، سوف أجتمع مع رئيس نادي الفحيحيل حمد الدبوس الذي منحني الفرصة للعودة إلى الدوري الكويتي».



وأشار المدرب الكرواتي إلى أن مواجهة اليرموك بالجولة الأخيرة جاءت صعبة على الفريقين، مضيفا: «درسنا الخصم جيدا، وعملنا مع اللاعبين والجهاز الإداري كفريق عمل واحد من أجل تحقيق الفوز، ولم نذهب لخيارات أخرى مثل التعادل أو الخسارة بهدف واحد، رغم أنها كانت تضمن البقاء لنا في الممتاز، وقد قدمنا شوطا أول جيدا دفاعيا من الناحية التكتيكية، ولم نحسن استغلال الفرص هجوما، بينما أظهرنا فاعلية هجومية أكبر في الشوط الثاني، وتمكنا من التسجيل أكثر من مرة، وفي المجمل سعيد بأداء اللاعبين، والبقاء في الدوري الممتاز».