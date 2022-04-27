هادي العنزي



بوفد يضم 17 لاعبا، غادر أمس منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة إلى تركيا لإقامة معسكر تدريبي يمتد 18 يوما في مدينة اسطنبول، على أن يعود 13 مايو للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت، اذ من المقرر أن تبدأ منافسات السلة في الدورة 16 مايو.



ويرأس وفد أزرق السلة رئيس مجلس إدارة الاتحاد رشيد العنزي، بالإضافة إلى كل من ثامر الشنفا، وعبدالرحمن الناشي اداريان، ومحمد الحميدان مديرا للمنتخب، وعادل التلاتلي مدربا، وخالد العميري وجاسم الارملي مساعدين للمدرب وجهاد الغالي أخصائي العلاج الطبيعي، ومن المتوقع أن يلعب الأزرق خلال المعسكر التدريبي 6 مباريات ودية على أقصى تقدير.



من جانبه، ذكر العنزي أن المعسكر التدريبي يأتي ضمن استعدادات المنتخب لدورة الألعاب الخليجية، وضمن مرحلة متقدمة لتصفيات كأس آسيا. وأكد أن دورة الألعاب الخليجية تعتبر مهمة لمنتخبنا لتحقيق أفضل مركز، وقال:«تصفيات كأس أسيا تعتبر المحطة الأهم للأزرق في المرحلة المقبلة، لكون منتخبنا غاب عن المحافل الآسيوية فترة طويلة بسبب الإيقاف الرياضي الذي كان مفروضا على السلة الكويتية».



وقد وقع اختيار الجهاز الفني للمشاركة في المعسكر التركي، على كل من اللاعبين: صالح يوسف وعبدالعزيز الحميدي واحمد البلوشي ومشاري بودهوم والكسندر الغيص وحمد عدنان وسهو السهو وعبدالعزيز ريحان وراشد الرباح وعبداللطيف غانم ومحمد عدنان ويوسف بورحمه وعلي الهدهود وعمران عنبر وعبدالمحسن مرتضى ومحمد اشكناني وعبدالعزيز العيسى.