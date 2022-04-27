٭ «الحب غفران.. تفاني.. الحب تضحية»



- «يا ليت كل الناس يسكنها الحب ولا احد يوقف بويهه.. چان لا عداوة ولا كسرة قلب تطيح الواحد»



حوار بين عامرة (سعاد عبدالله) وعبدالرحمن (يعقوب عبدالله)



٭ «ساعات ما نقدر نكابر ونعاند شي داخلنا.. وممكن نسوي كل شي علشان بس نرجع لحظات حلوة مرينا فيها»



سلمى (زهرة عرفات) - «عاشر صفحة»



٭ «الست مش زي الراجل.. الراجل ممكن يأقلم نفسه مع أي حاجة.. لكن الست لما بتنجرح بتكتم في قلبها»



فريدة (يسرا) - «أحلام سعيدة»



٭ «الدنيا ما بترحمش حد وبتحب القوي.. لازم تكون وتد في الأرض وضهرك متغطي علشان تعيش فيها»



إحسان (صبا مبارك) - «توبة»