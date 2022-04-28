بمناسبة عطلة عيد الفطر السعيد والمستمرة من يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022 حتى الأربعاء الموافق 4 مايو 2022، أعلن البنك التجاري الكويتي عن استمرار تقديم خدماته المصرفية للعملاء خلال العطلة من خلال فرع مطار الكويت الدولي T1 قاعة الوصول على مدار الساعة بالإضافة الى فرع الأفنيوز من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 10:00 مساء طوال فترة العطلة ما عدا يوم الجمعة من الساعة 4:00 عصرا إلى الساعة 10:00 مساء.



كما يمكن للعملاء الحصول على الخدمات المصرفية من خلال فروع الخدمة الذاتية التي توفر أفضل الخدمات المصرفية للعملاء على مدار الساعة وذلك بزيارة الفرع الرئيسي، فرع حولي شارع بيروت، فرع الجهراء، فرع خيطان، فرع السالمية، فرع الدائري السادس فرع مجمع أجيال وفرع شارع فهد السالم.