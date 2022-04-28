زينل: المجموعة عادت إلى النمو لتقطف ثمار إستراتيجيتها الحصيفة .. ونعمل على توسيع قاعدة عملائنا من خلال تقديم الخدمات التي تلبي طموحاتهم

حققت شركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار ارتفاعا في صافي الارباح بنسبة 144% خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2021.



وقال جاسم زينل نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة مجموعة ارزان المالية: حققت مجموعة ارزان المالية صافي أرباح بلغ 3.4 ملايين دينار للفترة مقابل 1.4 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت ربحية السهم 4.38 فلوس للسهم مقابل 1.79 للسهم الواحد للفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 144%.



كما بلغت قيمة إجمالي الأصول 220.3 مليون دينار مقابل 159.5 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 38% على الرغم من عدم زيادة الالتزامات التي بلغت 31 مليون دينار مقابل 31.1 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض قدرها 1%.



وبلغت قيمة إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي مجموعة ارزان «الشركة الأم» 133.5 مليون دينار مقابل 101.8 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 31%.



وأضاف: بدأت الأمور تعود إلى نصابها وطبيعتها، ومع بدء انتعاش الاقتصاد العالمي في عام 2021 عادت المجموعة إلى النمو لتقطف ثمار إستراتيجيتها المالية والاستثمارية الحصيفة والمتحفظة للسنوات السابقة والتي اعتمدت الركائز التالية:



٭ الاستحواذ على أصول عالية الجودة وقليلة المخاطر.



٭ تنويع مصادر دخل المجموعة لتفادي تقلبات الأسواق والأزمات.



٭ تقديم المزيد من الخدمات والأدوات المالية والاستثمارية التي تتوافق مع متطلبات وطموح عملائنا.



وأرجع زينل التحسن الكبير في أداء مجموعة أرزان المالية لتمويل والاستثمار الى انتعاش سوق الأوراق المالية في الكويت حيث حقق السوق نموا جيدا خلال الربع الاول من العام الحالي، كما ارتفعت حصة المجموعة من أرباح الشركات التابعة والزميلة، بالإضافة الى تحقيق أرباح جيدة نتجت عن استثمارات الشركة في Venture capital.



كما أشار زينل الى أن إدارة المجموعة تعمل خلال العام الحالي 2022 على توسيع قاعدة عملائها من خلال تقديم المزيد من الخدمات والأدوات المالية والاستثمارية التي تتوافق مع متطلبات وطموح عملائنا نظرا للطلب المتزايد على منتجات المجموعة.