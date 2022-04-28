انعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) في مقر الشركة بنسبة حضور بلغت 74%. وجرى في الاجتماع استعراض أهم المستجدات في تطوير أعمال الشركة وتنفيذ خططها ونتائج الأداء السنوي والبيانات المالية عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2021 واعتماد جدول الأعمال.



وقال رئيس مجلس الإدارة مطلق الصانع في كلمة له في بداية الاجتماع إن تداعيات جائحة كوفيد-19 استمرت بالتأثير على العديد من نواحي الحياة بما فيها الجوانب الاقتصادية وقطاع الأعمال في الكويت والعالم ككل. واجهت شركة ضمان وتعاملت مع تحديات هذه الأزمة العالمية بالتصميم على استكمال خططها واستراتيجيتها بجهد مضاعف لاستكمال المرحلة الأولى من منظومتها المتكاملة للرعاية الصحية التي تشمل خمسة مراكز رعاية صحية أولية موزعة على مناطق الكويت المختلفة، بالإضافة إلى مستشفيين في محافظتي الأحمدي والجهراء بمجموع 600 سرير، حيث تم افتتاح مركز الرعاية الصحية الأولية الثالث للشركة في الضجيج خلال العام 2020 وتشغيله بداية عام 2021، وبدأ العمل في إعداد وتجهيز مركزين آخرين في كل من الجهراء والفحيحيل، لاستكمال متطلبات المرحلة الأولى بالنسبة لمراكز الرعاية الصحية الأولية خلال عام 2022.



وأضاف أن شركة ضمان واصلت عمليات بناء المستشفيات في الأحمدي والجهراء بمعدلات إنجاز متسارعة تمهيدا لتسلمها في نهاية العام 2022، مع بدء الاستعدادات اللازمة للتشغيل من اختيار المعدات والأجهزة الطبية واستقطاب الكوادر الطبية اللازمة وغير ذلك وقد تجاوزت نسبة إنجاز المستشفيات 70% حتى تاريخه. فيما تواصل التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة لبدء تحويل المستفيدين من المقيمين العاملين بالقطاع الخاص إلى منظومة شركة ضمان بعد تشغيلها.



وأوضح أنه مع قيام شركة ضمان بإطلاق عمليات التشغيل واستقبال المراجعين بشكل تجاري، شهدت مراكز الرعاية الصحية التابعة للشركة إقبالا متزايدا من المراجعين نتيجة للكفاءة العالية والجودة المتميزة المرتبطة بالاعتمادات العالمية التي يتم تطبيقها من مختلف كوادر الشركة في المجالات الطبية وغيرها.



المؤشرات المالية



بالرغم من استمرار الشركة في تحمل عبء تكاليف التأسيس وبناء المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، فإنه مع بدء النشاط التشغيلي للشركة في ثلاثة مراكز للرعاية الصحية الأولية خلال العام الحالي 2021، ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 326%، في حين ارتفعت قيمة الموجودات غير المتداولة من 78.9 مليون دينار لعام 2020 إلى 113.7 مليون دينار في عام 2021 بنسبة 44%. كما بلغ إجمالي حقوق الملكية 181.3 مليون دينار لعام 2021. ويتوقع أن تحدث نقلة نوعية في المؤشرات المالية لشركة ضمان فور اكتمال المرحلة الأولى وبدء استقبال المستفيدين من خدمة التأمين الإلزامي. وأقرت الجمعية العامة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 نظرا لكون الشركة مازالت في مرحلة التأسيس وبناء المستشفيات ولم تبدأ مرحلة التشغيل الكامل.



وختم الصانع كلمته بالتأكيد على أنه استعدادا لتحقيق اكتمال المنظومة كما هي محددة في كراسة المزايدة خلال عام 2022 فإن مجلس الإدارة يتعاون مع مكتب استشاري عالمي لاستقطاب مشغل متخصص في تشغيل منظومة HMO ولديه خبرات واسعة في المجال ليتولى مع الإدارة التنفيذية مسئولية تحقيق تشغيل المنظومة بكفاءة ووفق أحدث وأرقى الممارسات المهنية والإدارية.



تطورات بناء وتجهيز مستشفيات الأحمدي والجهراء



من ناحيته، استعرض الرئيس التنفيذي ثامر عرب تطورات بناء وتجهيز مستشفيات ضمان في الأحمدي والجهراء خلال العام 2021 قائلا إن الجهود تواصلت للالتزام بالجدول الزمني المعتمد بهدف التسليم في نهاية عام 2022 استكمالا للمرحلة الأولى، أما نسبة إنجاز أعمال التصميم فقد وصلت إلى نسبة 100%.



وأوضح عرب أنه استعدادا لانطلاق العمل في مستشفيات الشركة المتوقع خلال العام 2022، بدأت الإدارات المعنية بوضع النظم والإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لإدارة وتنظيم العمل في مستشفيات ضمان بشكل سلس ومنظم، وتم تطبيق نظام السجل الطبي الإلكتروني الذي يزيد إمكانية تحسين عملية جمع وتصنيف ونشر البيانات على مرحلتين، الأولى في مراكز الرعاية الصحية الأولية والثانية ستطبق في مستشفيات ضمان في الأحمدي والجهراء. وتم توقيع عقود رئيسية للبنية التحتية لمرحلة المستشفيات تخص نظام الرعاية الصحية الرقمية، تشمل عقد تشغيل شبكة لنقل البيانات والإنترنت بين مرافق ومنشآت الشركة، وعقد توريد وتركيب وتشغيل الخوادم والشبكات لمراكز البيانات في مستشفيات الجهراء والأحمدي.



مراكز الرعاية الصحية الأولية



وأشار عرب إلى أن وجود ثلاثة مراكز رعاية صحية أولية عاملة في مناطق حولي والفروانية والضجيج توفر خدمات طب العائلة والأسنان والأطفال والأشعة والمختبرات وخطط افتتاح المزيد من المراكز في المستقبل القريب، يعتبر عاملا حاسما في بناء شبكة من مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تغطي مدى واسعا من السكان والعديد من احتياجات الرعاية الصحية. كما يجري العمل على إعداد مراكز الرعاية الصحية الأولية في الجهراء والفحيحيل وبدأت إجراءات المشتريات لكافة المعدات والأجهزة الطبية. ومن المتوقع أن يصبح المركزان الجديدان جاهزين خلال النصف الثاني والثالث من 2022.



مستشفيات ضمان.. قيد التجهيز



بالتوازي مع استكمال عمليات البناء، بدأت أعمال تجهيز مستشفيات ضمان من خلال اختيار الأجهزة والمعدات الطبية وخطة تطبيق الرعاية الصحية الذكية وإنجاز خطة توظيف متكاملة لتوفير الطواقم الطبية والإدارية اللازمة لتشغيل المستشفيات.



ويضم كل مستشفى من مستشفيات ضمان في الأحمدي والجهراء 5 أدوار وسردابا بمساحة إجمالية توازي 82 ألف متر مربع. ويحتوي كل مستشفى على غرف للمرضى بسعة سريرية تبلغ 300 سرير، 14 غرفة عمليات و21 وحدة عناية مركزة للبالغين وحديثي الولادة ومختبر مركزي وقسم الأشعة التشخيصية وقسم الطوارئ والحوادث وهو مرتبط بمهبط لطائرات الإسعاف الجوي، و80 عيادة خارجية بالإضافة إلى صيدلية مركزية وصيدلية في العيادات الخارجية والطوارئ. كما يتوافر مع كل مستشفى مبنى لمواقف السيارات بسعة تزيد على 550 سيارة.