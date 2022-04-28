بيروت ـ خلدون قواص



حذر الرئيس فؤاد السنيورة من تزوير الانتخابات النيابية المقبلة، قال: الانتخابات كما يعلم الجميع انها حق وواجب على جميع اللبنانيين، ومع أن هذا القانون الساري العمل به هو قانون سيء لأنه ضد الدستور، وأيضا أدى إلى زيادة حدة الشحناء والبغضاء بين المكونات اللبنانية على عكس ما سعى إليه اتفاق الطائف من إيجاد لحمة حقيقية بين المكونات اللبنانية، جاء هذا القانون ليزيد الأمور سلبية عما كان يتوقع اللبنانيون، وبالتالي اننا نمر بهذه المرحلة الصعبة التي يجب أن نتنبه ألا يصار إلى ما يسمى تزوير إرادة اللبنانيين، وتزوير إرادة أهل بيروت، وبيروت لم تكن ولا يجوز أن تصبح سائبة أو أرضا شائعة يتولى كل واحد محاولة تزوير إرادتها.