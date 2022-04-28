تسببت ضربات شنتها اسرائيل على محيط دمشق بمقتل تسعة مقاتلين بينهم خمسة جنود سوريين، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، في حصيلة هي الأعلى منذ مطلع العام.



وكانت حصيلة سابقة نقلها الإعلام الرسمي عن مصدر عسكري سوري صباحا أفادت بمقتل أربعة جنود وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية.



وقال المصدر إن «العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق»، موضحا أن «وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت بعضها». وأفاد المرصد بأن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير مواقع للميليشيات التابعة لإيران في ريف العاصمة دمشق.



وأسفرت عن تدمير مخازن أسلحة وذخائر في منطقتي السومرية والجبل القريب من مطار دمشق الدولي، إضافة إلى تدمير مواقع ضمن ثكنات عسكرية في كل من صحنايا والكسوة.



إضافة إلى الخسائر المادية الفادحة، فقد أفاد المرصد السوري، بأن القصف الإسرائيلي على المناطق آنفة الذكر تسبب بمقتل 9 عسكريين وإصابة أكثر من 8 آخرين بجراح متفاوتة، والقتلى هم: 5 من الجنسية السورية و4 لم يعرف هويتهم من الميليشيات التابعة لإيران.