352.140 مسافراً خلال عطلة عيد الفطر السعيد موزعة على 207.760 مغادراً و144.380 قادماً للبلادلندن وباريس وإسطنبول والقاهرة ودبي وجدة وبيروت وباكو أكثر وجهات السفر خلال عطلة العيد



آلاء خليفة



أنهى مطار الكويت الدولي جميع الاستعدادات لاستقبال المغادرين والقادمين خلال عطلة عيد الفطر السعيد والمقرر لها 9 أيام تبدأ من تاريخ 28 ابريل وتنتهي في 7 مايو المقبل. وللوقوف على تلك الاستعدادات، زارت «الأنباء» مطار الكويت الدولي للتعرف على آخر ما قامت به الإدارة العامة للطيران المدني لاستقبال موسم السفر القادم خلال عطلة عيد الفطر السعيد، والتقينا مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني منصور الهاشمي الذي أوضح لـ «الأنباء» أن «الطيران المدني» انتهت من الخطة الموضوعة لاستقبال موسم السفر خلال عطلة عيد الفطر السعيد وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة بمطار الكويت الدولي، ومنها وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك وكذلك شركات الطيران ومقدمو الخدمات الأرضية.



وأشار الهاشمي الى ان عطلة عيد الفطر السعيد تبدأ في 28 ابريل لغاية 7 مايو، موضحا انه سيتم تشغيل 2800 رحلة موزعة على 1400 رحلة مغادرة و1400 رحلة قادمة، لافتا الى انه سيتم تشغيل عدد 76 رحلة إضافية خلال عطلة العيد بمجموع 14.750 مسافرا خلال فترة التسعة أيام المقبلة.



وعن عدد المسافرين من والى مطار الكويت الدولي، كشف الهاشمي ان العدد يصل الى 352.140 مسافرا خلال عطلة عيد الفطر السعيد موزعة على عدد 207.760 مغادرا، و144.380 قادما للبلاد من والى مطار الكويت الدولي، موضحا انه يتم تطبيق جميع الإجراءات التشغيلية في المغادرة والوصول على حسب القيود التي وضعها قرار مجلس الوزراء ويتم تطبيقها والالتزام بها بمطار الكويت الدولي للقادمين والمغادرين المحصنين وغير المحصنين.



الالتزام بالإجراءات



وتابع الهاشمي قائلا لـ «الأنباء»: إن إجراءات المغادرة مفتوحة لجميع وجهات السفر ويلتزم المسافر بإجراءات الدخول الى مطارات الدول التي سيسافر لها على حسب ما وضعته الدولة من إجراءات ولابد من التزامه بشروط واحكام الدول التي سيسافرون اليها حسب الشروط الموضوعة من كل دولة.



وفيما يخص إجراءات دخول القادمين الى مطار الكويت الدولي، قال الهاشمي: يتم تطبيق جميع إجراءات مجلس الوزراء الخاصة بدخول المسافرين ومنها ما يخص المحصنين والأخرى الخاصة بغير المحصنين ويتم تطبيقها من قبل الإدارة العامة للطيران المدني. وبالنسبة لأبرز وجهات السفر الحالية، ذكر الهاشمي أن لندن وباريس وإسطنبول والقاهرة ودبي وجدة وبيروت وباكو تأتي في المقدمة، على حسب طلبات الإجراءات التشغيلية المقدمة لإدارة النقل الجوي وتشغيلها على حسب الرحلات المجدولة في رحلات المغادرة والوصول الى مطار الكويت الدولي.



وختاما، شدد الهاشمي على جميع المسافرين ضرورة الحضور الى المطار في وقت مبكر عن موعد الرحلة، والالتزام بتطبيق جميع شروط المغادرة، وبالإجراءات المطلوبة من الدول التي سيسافرون اليها والتأكد من وثائق السفر وصلاحيتها ومدة صلاحية جواز السفر.



التعليمات الصحية



من جهته، قال مراقب المطار المناوب حبيب بوعباس لـ «الأنباء»: ان الإدارة العامة للطيران المدني وبتعليمات من الإدارة العليا ومن مدير إدارة العمليات منصور الهاشمي قامت بإنهاء جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال وتوديع المسافرين خلال عطلة عيد الفطر السعيد والتي ستبدأ في 28 ابريل وتنتهي في 7 مايو المقبل، لافتا إلى انه قد تم التنسيق مع كل الجهات العاملة بمطار الكويت الدولي لاستقبال موسم السفر لاسيما بعد عودة موسم السفر بعد توقف سنتين خلال جائحة «كورونا»، وكذلك كوننا مقبلين على عطلة عيد الفطر المبارك والتي تشهد زيادة كبيرة في حركة السفر سواء بالمغادرة أو الوصول من والى مطار الكويت الدولي.



وذكر بوعباس انه تم توزيع جميع موظفي إدارة العمليات على جميع مناطق الوزن، وكذلك على منطقة البوابات بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، مؤكدا ان على المسافرين الالتزام بكل الإجراءات المطبقة في الدول التي سيغادرون اليها، موضحا ان مطار الكويت الدولي يتبع تعليمات وتوجيهات السلطات الصحية في مطارات الدول المغادر إليها الراكب.



اما بخصوص العودة فإن مطار الكويت الدولي يطبق الإجراءات الصادرة من مجلس الوزراء وهي بالنسبة للشخص المحصن ليس مطلوبا منه أي إجراءات، اما الشخص غير المحصن فعليه تقديم شهادة PCR يقوم بعملها في الدولة القادم منها وتقديم شهادة PCR أخرى في اليوم السابع من وصوله الكويت. ونصح بوعباس المسافرين بالتواجد في موعد مبكر وقبل موعد انطلاق الرحلة بـ 3 – 4 ساعات تفاديا للازدحام والتأكد من الاشتراطات الصحية المطلوبة من الدولة التي سيغادر لها.

العتيبي: «الطيران المدني» أكملت استعداداتها لعطلة العيد

م.سعد العتيبي

توقعت الإدارة العامة للطيران المدني أن تصل حركة المسافرين من وإلى مطار الكويت الدولي إلى 352140 مسافرا خلال عطلة عيد الفطر المبارك موزعة على 207760 مغادرا و144380 قادما إلى البلاد من وإلى مطار الكويت الدولي.

وأكد نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع والمتحدث الرسمي للادارة سعد العتيبي، في تصريح لـ «كونا» امس، استعداد الطيران المدني بكل القطاعات التشغيلية لعطلة عيد الفطر المبارك خلال الأيام التسعة المقبلة بالتعاون مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مطار الكويت الدولي. وقال العتيبي: سيتم تشغيل 2800 رحلة خلال الفترة من 28 الجاري حتى السابع من مايو المقبل موزعة على 1400 رحلة مغادرة و1400 رحلة قادمة، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل 76 رحلة إضافية خلال عطلة العيد بمجموع 14750 مسافرا خلال الأيام التسعة المقبلة.

وأشاد العتيبي بجهود جميع الجهات الحكومية العاملة في المطار وعلى رأسها وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك كذلك الدور الرئيسي لشركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية إضافة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها جميع العاملين في «الطيران المدني» لإنجاح خطة عطلة عيد الفطر.