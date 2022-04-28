قام وفد مكون من أعضاء جمعية التوحد الكويتية وطلبة مركز الكويت للتوحد بزيارة إلى مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت وتأتي تلك الزيارة ضمن فعاليات حملة التوعية بالتوحد التي تقام سنويا في شهر التوعية بالتوحد أبريل، وللتعبير عن شكر أطفال التوحد والعاملين معهم لهيئة الأمم المتحدة لموافقتها على طلب رابطة التوحد الكويتية اعتماد الثاني من أبريل يوما عالميا للتوحد، وشراكتها الفاعلة لخدمة المصابين بإعاقة التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة في كل مكان.



ومن جهتها، أعربت عضو مجلس إدارة جمعية التوحد الكويتية شيخة الصبيحي نيابة عن جميع أعضاء الجمعية عن شكرها لدور الأمم المتحدة في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بإعاقة التوحد بصورة خاصة، وأوضحت بأن هذه الزيارة تأتي تعبيرا عن الشكر للأمم المتحدة لموافقتها على الطلب المقدم من الرابطة الخليجية للتوحد والتي ترأسها د.سميرة السعد رئيسة جمعية التوحد الكويتية ورئيسة منظمة التوحد العالمية WAO وذلك بتخصيص يوم الثاني من أبريل من كل عام يوما للتوحد.