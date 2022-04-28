عبدالعزيز الفضلي



أعلن الأمين العام لجمعية الكشافة الكويتية إبراهيم العيد أن الجمعية وبالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية والاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والمعهد العربي للتخطيط تستضيف خلال الفترة من 7 إلى 12 مايو أكبر ملتقى شبابي كشفي عربي تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وذلك بعد اختيار الكويت عاصمة للعمل الكشفي العربي، مشيرا إلى أن الملتقى يتضمن العديد من الفعاليات واجتماعات رؤساء الجمعيات الكشفية الخليجية والعربية واجتماع الأمناء العامين والمؤتمر الاستثنائي لرواد الكشافة والمرشدات وحفل تكريم رواد الحركة الكشفية العربية.