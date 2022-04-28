بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتية أول من أمس بتوزيع 2418 سلة غذائية متكاملة على الأسر النازحة والمتضررة في أربع محافظات يمنية ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام الثامن على التوالي.



وقال مدير عام الجمعية عبدالرحمن العون في تصريح صحافي إن عملية التوزيع الذي ستشمل محافظات مأرب وعدن وتعز وحضرموت «حيث تأتي في إطار الدعم المستمر للكويت لإخوانهم في اليمن في شتى المجالات».



وأوضح أن هذه العملية ستسهم في مساعدة مئات الأسر اليمنية النازحة والمتضررة من الأوضاع التي تشهدها البلاد لاسيما في شهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك.



وأكد أن جمعية الهلال الأحمر ستواصل تقديم المساعدات للشعب اليمني بكل شرائحه وفي كل المجالات الصحية والتنموية والإغاثية.



وأعرب عن شكره للسلطات المحلية في المحافظات المستهدفة على تعاونها وتقديمها كل التسهيلات لخدمة المحتاجين والمتضررين.



من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية المنفذة لعملية التوزيع طارق لكمان في تصريح مماثل إن هذه العملية «ستخفف معاناة الأسر النازحة والفقيرة وذات الدخل المحدود في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعاني منها معظم الأسر في اليمن»، معربا عن شكره وتقديره للكويت «على دعمها الدائم لأشقائهم في اليمن».