عادل الشنان



أثنى رئيس نقابة العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبدالرحمن الغانم على الخطوات الإصلاحية التي يتخذها وزير الشؤون ووزير الدولة لشؤون الإسكان مبارك العرو، كونها تصب في المصلحة العامة وتهدف إلى تحقيق التقدم والتطور على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فقد شهدت هذه الحقبة الصغيرة للوزير العرو توفير الدعم المالي اللازم لتغطية القروض العقارية لمشروع خيطان الجنوبي كاملا إضافة إلى 4 ضواح سكنية في مشروع مدينة المطلاع، وكذلك إعفاء المواطنين من المراجعات والمواعيد الطويلة والروتين الحكومي الممل وإمكانية استخراج شهادات لمن يهمه الأمر وأذونات البناء إلكترونيا عبر تطبيق سهل الحكومي، ناهيك عن اعتماد عودة بدل الإيجار لكل من قاموا بالبدل او التنازل وتم حرمانهم من هذا الحق.



وأكد الغانم أن ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن منح الوزير احد المواطنين قسيمة في مشروع خيطان الجنوبي بعد أن تم سحبها من مواطن قد صدر قرار مجلس وزراء بسحب جنسيته أمر غير صحيح تماما، بل وعار عن الصحة، ونحن نتحدث من منطلق وجودنا في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وعلى اطلاع تام بحيثيات العمل بها، ونؤكد أن هذا الأمر لم يتم إطلاقا، وأنه لم يلتق الوزير العرو إطلاقا ولم يتم الاجتماع معه من قبل النقابة بعد، إلا أن الواجب الأدبي والأخلاقي يحتم علي التصريح بالحقيقة ضد الشائعات التي يتناولها البعض بقصد عرقلة خطوات الوزير الإصلاحية في الشأن الإسكاني.