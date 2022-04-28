قررت أندية كرة القدم الأوكرانية، إنهاء الموسم المتوقف منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في فبراير الماضي، من دون منح اللقب لأي فريق.



وأعلنت رابطة الدوري الأوكراني في بيان أن «الترتيب اعتبارا من 24 فبراير 2022 سيكون الترتيب النهائي لموسم 2021-2022، من دون فائز باللقب».



وأضافت أن «القرار المتناسب قدم للموافقة عليه من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوكراني لكرة القدم».



وكان شاختار دانييتسك متصدرا للدوري بفارق نقطتين عن دينامو كييف عندما توقف الموسم.



ومن المرجح أن يتم منح الناديين مكانين في جولات التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



ولم يستأنف الدوري نهائيا بعد الراحة الشتوية، وسرعان ما طبق الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية في أوكرانيا عقب بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.