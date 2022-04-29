تستعرض مجلة الكويت بعددها الجديد لشهر مايو 2022، ملفا خاصا بعنوان «محطات بريدية» يتناول «تاريخ البريد في الكويت، عبر مسيرة من العطاء، والصفحات المشرقة والخدمات المتعددة ومن بينها الطوابع البريدية». تضمن العدد موضوعات متنوعة بمناسبة عيد الفطر السعيد من بينها «العيد في عيون الشعراء العرب»، «الأغاني القديمة أيقونة الفرحة»، إضافة إلى عدة مواضيع مثل «صيف الكويت القديم»، الشاعر القدير عبداللطيف البناي، مسلسل درب الزلق، الأدب النسائي الخليجي، الذكرى السنوية لعيد العمال، قصيدة أنا الكويت (مقروءة ومسموعة)، وموضوع عن متاحف الكويت صروح حضارية تزخر بكنوز تاريخية وأثرية وفنية استعرض فيه أهم متاحف الكويت.