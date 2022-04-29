السماح للجماهير بحضور المباريات قرار موفق يساهم بالترفيه عن الشباب في الكويت

لتنظيم حملات توعوية بفوائد الكمام للحماية من «كورونا» وغيرها من الأمراض الموسمية



عبدالله الراكان



وضعت قرارات مجلس الوزراء أول من أمس نهاية للقيود والاشتراطات الصحية التي رافقت جائحة كورونا طوال العامين الماضيين، ومنها اختيارية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة والمغلقة، والسماح بدخول الأفراد لجميع الأماكن العامة المغلقة بغض النظر عن حالة التحصين وبدون إجراء فحص PCR، والسماح بعودة الجماهير الرياضية للملاعب بشكل كامل، «الأنباء» ورغبة في تسليط الضوء على آثار تلك القرارات على الحياة العامة استطلعت آراء عدد من المواطنين، حيث أوضحوا ان عامي الجائحة أثرا بشكل كبير على سلوكيات وحياة المجتمع في الكويت وبات من الضروري التعايش مع الوضع الراهن والاقتداء بالدول المجاورة التي أنهت القيود، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية أشاد د.أحمد الملا بقرارات مجلس الوزراء، لافتا الى أن الاوضاع الصحية في البلاد طبيعية وصحية ولا تتطلب القيود التي كانت مفروضة، وعلينا أن نعيش حياتنا بشكل عادي بعد أن تحققت المناعة المجتمعية، موضحا انه حان الوقت للعودة لحياتنا السابقة، مشيرا الى أن الاحتياط يجب ان يكون في القادمين الى الكويت من الخارج، وان نحتاط ونستعد لهم سواء بفرض إلزامية الدخول الى الكويت بالتحصين او فحص pcr حماية من ظهور أمراض أو متحورات جديدة، مؤكدا ان السماح للجماهير بحضور المباريات خطوة جيدة وتساهم بالترفيه عن الشباب في الكويت.



بدوره، اكد أحمد الشريفي ان الحكومة الكويتية والسلطات الصحية نجحت بشكل كبير خلال الأزمة وخاصة في تحقيق المناعة المجتمعية والتي أسهمت في تحسن الوضع الصحي في البلاد وانحسار الجائحة، لافتا الى انه يؤيد أي قرار يصدر سواء بالانفتاح والعودة للحياة الطبيعية أو الاغلاق متوجها بالشكر للحكومة على جهودها في مواجهة الفيروس وإنهاء التفرقة بين المطعمين وغير المحصنين والحكومة هي من تحدد وتقرر وعلى الجميع الالتزام بقرارتها.



من جانبه، قال عبدالعزيز العيادة إن القرارات سليمة وممتازة مع أنها جاءت متأخرة، متوجها بالنصيحة للمواطنين والمقيمين بضرورة ارتداء الكمامات في الأسواق والأماكن العامة وان نكون حذرين في الفترة المقبلة، مشيدا أيضا بالسماح للجماهير بالدخول الى الملاعب كونها مكان للترفيه، خاصة ان الدوري يحظى بشعبية كبيرة لدى الشعب الكويتي، داعيا الى فحص القادمين الى الكويت من غير الكويتين وتحديد دول آمنة من غيرها وحتى لا نعود الى المربع الاول، وأيضا فحص pcr يجب ان يكون بشكل أسرع، وهناك دول فيها فحص الـ pcr لا يستغرق الحصول على نتيجته 10 دقائق.



من جهته، أشاد صالح البدر بقرارات مجلس الوزراء حول جائحة كرونا، خاصة وأنها في انحسار، مضيفا: علينا ان نقوم بحملات التوعية لفوائد الكمام التي لا تقتصر على الحماية من فيروس كورونا، بل أيضا للحماية من الانفلونزا الموسمية، مشيدا بقرارات السماح للجماهير بالحضور للمباريات والتي تساهم بالترفيه عن معظم الفئات العمرية في البلاد.