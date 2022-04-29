انضمت مصممة الأزياء الكويتية العالمية منتهى العجيل لمجموعة مصممي بوتيك galaz، أحد أهم متاجر الأزياء والموضة في مدينة كان الفرنسية، في خطوة تهدف من خلالها إلى تسويق العلامة الكويتية في الأسواق العالمية.



واستطاعت المؤسسة والمصممة الإبداعية لمؤسسة منتهى كوتيور وشركة منتهى العجيل للأزياء ان تحفر اسمها في عالم الموضة والأزياء، الأمر الذي جعلها تحصد العديد من الجوائز العربية والدولية والعالمية، كما شاركت في المحافل الدولية في مختلف أنحاء العالم.



وتزامنا مع إطلاق مجموعتها الجديدة لأزياء الهوت كوتيور والتي خصصت لبوتيك مدينة كان، ذكرت العجيل انها تهدف من وراء ذلك الى تسويق الموضة في العالم بماركة كويتية.



ولفتت إلى ان ملامح الموضة الكلاسيكية طاغية على مجموعة منتهى العجيل الجديدة المستوحاة من العصر الذهبي في الخمسينيات، حيث إنها تحافظ على النمطية الكلاسيكية والتي اشتهرت بها لتعكس أسلوبها الذي يمتاز بالاستقلالية والهوية الفريدة في فن التصميم.



وشددت على أهمية تسويق الأزياء التي تصممها في العالم بماركة كويتية، مشيرة إلى ان الموضة هي صناعة وتجارة وفن. ويذكر ان أزياء شركة منتهى العجيل متوافرة في مجمع التلال، كما انضمت ماركة منتهى العجيل إلى جانب الماركات العالمية الى بوتيك البوشية السوداء - مجمع الراية وبوتيك ناس في الأفنيوز وبوتيك ديزاينر لاونج في الأفنيوز وهارفي نيكلز - الدوحة وجاليري لافاييت - الدوحة وبلو صالون - الدوحة وبوتيك galaz - مدينة كان الفرنسية.