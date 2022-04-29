صرح رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام بجمعية النجاة الخيرية عمر الثويني، بأن الجمعية تستقبل زكاة الفطر ومقدارها صاع نبوي من الأرز ونحوه مما يعتبر قوتا يتقوت به، والصاع مكيال ما يعادل 2.5 كيلوغرام من الأرز تقريبا أو من الأقوات الأخرى كالقمح والتمر والذرة والدقيق أو الأموال النقدية، وتم تقديرها بـ 1 دينار عن الفرد، لذا تحث جمعية النجاة الخيرية عموم الصائمين على إخراج زكاة الفطر وعدم تأخيرها حتى يتسنى لها توزيعها للمستفيدين في موعدها الشرعي، لافتا إلى ان استقبال زكاة الفطر يتم دفعها ماليا عبر الحساب الإلكتروني، ثم توزعها الجمعية على المستحقين لها داخل الكويت وخارجها بالتنسيق مع الجمعيات الرسمية في الدول المختلفة.



وقال الثويني: شرع الإسلام هذه الزكاة لتكون طهرة للصوم مما شابه من اللغو والرفث وكذلك طعمة للمساكين والمحتاجين فتسد حاجتهم في هذا اليوم المبارك، كما أنها من أسباب رسم البسمة على محيا المستفيدين في يوم العيد، وكذلك تسهم في تأليف القلوب ونشر المحبة والألفة، لافتا إلى انه يمكن التبرع بالاتصال على هاتف: 1800082 أو عبر الموقع الالكتروني @alnajatOrg أو اللجان التابعة.