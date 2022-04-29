أكد رئيس جمعية أبوحليفة التعاونيـــة عبدالله العجمي، أن ما يثار عن توجه وزارة التجارة والصناعـــــة لإصدار قرار بعد عطلة عيد الفطر بإلغاء تثبيت أسعار السلع الاستهلاكية الغذائية سيكون خطوة غير صحيحة سترهق المواطنين وبحاجة لإعادة نظر، خاصة أن المواد الاستهلاكية منتجــات خليجية وصناعة خليجية، فلماذا ارتفاع الأسعار؟ مشيرا إلى أن القرار سيؤثر على أحوال المواطنين وسيدخلهم في موجة كبيرة من الغلاء لن يتحملوها خاصة المتقاعدين وأصحاب الرواتب الضعيفة.



وطالـــب العجمــي «التجارة» بالتروي في اتخاذ هذا القرار والبحث عن إجراءات استثنائية لحماية المستهلك من أي غلاء يلتهم المداخيل ويزيد العبء على الأسر الكويتية، مؤكدا أن الحكومة تلتمس احتياجات المواطنين في مواجهة الغلاء والتضخم المعيشي وتعمل على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتعزيز الأمن الغذائي في البلاد وضمان استمرار تدفق السلع مع عدم ارتفاع أسعارها، وهذا جهد تشكر عليه، لكن طموحنا أكثر من ذلك.