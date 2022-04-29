35 مليار دولار مشاريع أرستها دول الخليج في 2021.. مقارنة بـ 43 ملياراً في 2020

محمود عيسى



حلّت شركة سيد حميد بهبهاني الكويتية في المركز الثامن على قائمة مجلة «ميد» للشركات العشر الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي التي تنفذ في دول المنطقة بعقود يجري تنفيذها بقيمة إجمالية قدرها 3 مليارات دولار، في حين احتلت شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده المركز العاشر بعقود قيمتها 2.8 مليار دولار.



وقالت المجلة إن قيمة العقود التي أرسيت في دول مجلس التعاون الخليجي في عامي 2020 و2021 بلغت نحو 43 مليار دولار و35 مليار دولار على التوالي، مقارنة مع الأعوام الثلاثة السابقة التي سجلت أرقاما عالية بلغت 60 مليار دولار في 2019 و63 مليار دولار في كل من عام 2017 و2018.



وذكرت المجلة أن المقاولين الإقليميين والدوليين يتوجهون بأنظارهم من جديد إلى المملكة العربية السعودية مع انتهاء الأعمال في معرض «إكسبو 2020» ومرافق كأس العالم لكرة القدم في قطر «فيفا 2022».



وقالت إن المشكلة الأساسية التي يمكن أن تلخص وضع سوق الانشاءات الخليجية الراهن هي أنه يوجد في المملكة العربية السعودية الكثير من المشروعات مقابل قلة من شركات المقاولات، بينما في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، فإن العكس هو الصحيح: هناك عدد كبير جدا من المقاولين وليس هناك ما يكفي من المشروعات.



يمكن تذكر هذا العام باعتباره عاملا محوريا لقطاع البناء حيث تفرض ديناميكيات السوق في دول مجلس التعاون الخليجي إعادة التوازن للوضع الراهن بين شركات المقاولات الرائدة في المنطقة.



واستجابة لذلك، تمارس المملكة العربية السعودية ضغوطا متزايدة باستمرار على المقاولين للتوسع من أجل تغطية وتنفيذ ما يقدر بنحو تريليون دولار من أعمال البناء المخطط لها لتحقيق «رؤية 2030». وفي الوقت نفسه، في الإمارات العربية المتحدة وقطر، يقوم المقاولون بتقليص احجام شركاتهم مع انخفاض القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة بعد «إكسبو 2020» ومع انتهاء العمل من أجل كأس العالم لكرة القدم 2022.



ويمثل كلا الاتجاهين، التوسع والانكماش، تحديا للمقاولين، والحل الواضح هو تكثيف النشاط في السعودية للتعويض عن الأعمال التي تم الانتهاء منها في الإمارات العربية المتحدة وقطر.



إن مدى نجاح اللاعبين الرئيسيين في قطاع الانشاءات في هذا الانتقال سيقطع شوطا طويلا لتحديد الشركات التي ستهيمن على قطاع البناء في المنطقة في المستقبل.



تظهر البيانات من شركة «ميد بروجكتس» لتتبع المشاريع الإقليمية أن أكبر 10 شركات مقاولات في دول الخليج تنفذ مشاريع بقيمة 44.4 مليار دولار، حيث جاءت شركة نسما وشركاؤها في المملكة العربية السعودية في المرتبة الاولى بأكبر عدد من الأعمال قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 6.8 مليارات دولار، تليها مجموعة بن لادن السعودية بمبلغ 6.5 مليارات دولار، وحلت شركة شابورجي بالونجي الهندية المرتبة الثالثة في تصنيف المجلة لمقاولي البناء حيث بلغت قيمة العمل 5.6 مليارات دولار في مرحلة التنفيذ، وعلى عكس شركتي نسما وبن لادن، اللتين تنفذان معظم أعمالهما في بلد واحد، تعمل شابورجي بالونجي في مجموعة متنوعة من الأسواق.



وفي المرتبة الرابعة جاءت شركة أورباكون للتجارة والمقاولات القطرية، بقيمة 5.3 مليارات دولار من العمل في مرحلة التنفيذ.



وبصرف النظر عن الشركة الهندية، هناك لاعبان دوليان فقط في المراكز العشرة الأولى، وهما شركة «وي بيلد» الايطالية التي احتلت المركز الخامس مع 4.5 مليارات دولار من العمل في مرحلة التنفيذ، اما الثانية فهي شركة هندسة البناء الحكومية الصينية وتعمل في جميع أنحاء المنطقة.