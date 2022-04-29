علي إبراهيم

قال عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الإعلامية في اتحاد مكاتب السياحة والسفر حسين السليطين إن القرارات الحكومية بإنهاء كافة إجراءات كورونا طوت شهورا طويلة مليئة بالأحداث المريرة التي ألقت بظلالها على كل الأنشطة الاقتصادية.

وأكد السليطين أن الانفتاح الكامل يعد بوابة عبور كل الشركات بالكويت إلى المنافسة الكاملة من جديد وما يتبعها من ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد الوطني.

وأشار السليطين إلى أن آثار الانفتاح انعكست على الأداء بقطاع السياحة والسفر خلال الأشهر القليلة الماضية لتقارب في مبيعاتها الفصلية مستويات ما قبل كورونا.

وأشار إلى أن الانفتاح الكامل من شأنه دعم عمليات قطاع الطيران والسياحة والسفر بصورة أكبر إذ تشير التوقعات إلى أن مواسم السفر خلال 2022 ستسجل مستويات مبيعات قياسية.