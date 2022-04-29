دانت روسيا أمس الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت عدة مواقع في محيط العاصمة السورية (دمشق) وأسفرت عن مقتل 9 بينهم جنود وعناصر ميليشيا تابعة لإيران.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في مؤتمر صحافي بموسكو إن بلادها تطالب اسرائيل بوقف هجماتها «المدانة والخطيرة» ضد سورية وتعتبرها مرفوضة»، مؤكدة أنها تشكل انتهاكا للقانون الدولي حيث من شأنها ان تؤدي الى تصعيد التوتر في الشرق الأوسط. وأضافت: «إننا ندين بقوة الهجمات الاسرائيلية ضد سورية والتي تؤدي الى وقوع مزيد من الضحايا بين العسكريين والمدنيين».



وأكدت ان «هذه الهجمات تشكل انتهاكا للقانون الدولي ومن شأنها ان تؤدي الى تقويض القدرات العسكرية للقوات المسلحة السورية وتؤثر سلبا على قدرة السلطات السورية في التصدي للارهاب».



وكانت وزارة الخارجية السورية أدانت «العدوان الإسرائيلي» على محيط دمشق، مؤكدة أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد بالوسائل المناسبة التي يقرها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



ودعت في رسالة إلى كلا من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ـ حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) إلى إدانة الجرائم الإسرائيلية والمطالبة بوقفها واحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



وحذرت من العواقب الخطيرة الناجمة عن استمرار إسرائيل في خرق اتفاق فصل القوات وفك الاشتباك الموقّع في جنيف عام 1974 والذي ينص في فقرته الأولى على وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو.