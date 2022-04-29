أصدرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) تقريرها السنوي لعام 2021، مبينة أنها تلقت خلال العامين الماضيين 728 بلاغا منها 101 تم التأكد من توافر الاشتراطات الشكلية والموضوعية فيها.



وأكد رئيس الهيئة عبدالعزيز الإبراهيم في مقدمة التقرير أن (نزاهة) ‏تهدف الى ترسيخ قواعد النزاهة والشفافية وتهيئة بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية مواتية لتنفيذ خطط الاصلاح الاقتصادي والتنمية.



وأضاف الابراهيم ان الهيئة تسعى لتعزيز آليات مكافحة الفساد وزيادة المناعة المجتمعية مستندة في ذلك إلى دعم الجهات الحكومية والأهلية ‏بهدف تطبيق إجراءات الحفاظ على أموال الدولة وثرواتها وصونها من الاعتداء وسوء الاستخدام والإهدار.



وجاء في التقرير ان عدد الشكاوى والبلاغات الواردة إلى الهيئة في آخر عامين بلغ 728 بينها 101 بلاغ مقيد بعد التأكد من توافر الاشتراطات الشكلية والموضوعية فيها و209 شكاوى مقيدة لا تتوافر ‏فيها الشروط الشكلية والموضوعية و418 شكوى غير مشمولة باختصاص نزاهة والشكاوى قيد الدراسة. وأوضح التقرير أن البلاغات الـ 101 المقيدة 77% منها من اشخاص طبيعيين و23% منها من أشخاص اعتباريين، مشيرا إلى انه بعد دراستها وفحصها تبين عدم وجود جريمة لـ 3 بلاغات منها وتم ثبوت وجود جريمة لـ 98 بلاغا و7 مخالفات مالية وادارية و91 جرائم فساد.



وأضاف ان إجمالي إقرارات الذمة المالية التي تسلمتها الهيئة بلغ 25.152 إقرارا منها 1.936 إقرارا أوليا و‏7.427 تحديث إقرار و‏1.51 إقرارا نهائيا.



وبين التقرير انه وفقا لأعلى 5 صفات وظيفية بلغ عدد إقرارات ‏مديري الإدارات ومن في مستواهم من شاغلي الوظائف الإشرافية 2.513 إقرارا و1.031 إقرار خبير في وزارة العدل و875 إقرار ‏عضو في الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية و772 إقرار موظف فني و754 إقرار قاض.



وأوضح التقرير ان الممتنعين عن تقديم إقرارات الذمة المالية لعام ‏2018 بلغ وعام 2019 بلغ 944 وعام 2020 بلغ 933.



وذكر أن الهيئة شاركت في اجتماعات دولية واقليمية وخليجية منها 15 اجتماعا دوليا و4 اجتماعات عربية و6 اجتماعات لدول مجلس التعاون الخليجي.



وأفاد بأن اجمالي البرامج التدريبية التي تم المشاركة فيها وتنفيذها خلال الفترة (2019 إلى 2020) بلغ 20 برنامجا وخلال الفترة (من ‏2020 إلى 2021) بلغ 31 برنامجا.