بارك أمين سر نقابة عمال شركة صناعات الكيماويات البترولية فالح السهلي للعاملين في الشركة والقطاع النفطي ككل بموافقة الأعضاء المنتدبين بمؤسسة البترول الكويتية على مطلب النقابة واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في بيع رصيد الإجازات وفق الشروط والضوابط الخاصة بالقطاع النفطي.



وقال السهلي، في تصريح صحافي، إن جهود النقابة وتعاونها مع اتحاد البترول أثمرت تحقيق هذا الإنجاز، حيث واصلت مساعيها بهذا الموضوع الذي أخذ الموافقات المسبقة من قبل المؤسسة في المفاوضات الرئيسية مع اتحاد البترول منذ 2019، حيث أكدت المؤسسة التزامها بتنفيذ هذا المطلب حال صدور موافقات من الجهات المختصة، وأبدت النقابة بعض الملاحظات التي تناسب طموحات العاملين بالقطاع النفطي وأثمرت وضع الشروط والضوابط التي تم إقرارها بتحديد التقييم بحد أدنى جيد منخفض ويكون الحد الأدنى لرصيد الإجازات 30 يوما باعتبار ان الشهر 26 يوما وكذلك تخفيض شرط التقييم السنوي للحد الأدنى.



وأعلن أن النقابة ستتابع هذا الموضوع حتى يرى النور في تطبيقه الفعلي على الموظفين بعد أخذ الموافقات اللازمة من مجلس إدارة المؤسسة ليتم تطبيقه اعتبارا من 1/7/2022 على الموظفين المستوفين للشروط المعلنة.



وشكر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود على تعاونه مع النقابات وعلى رأسهم اتحاد عمال البترول وحرصه على متابعة مطالب العاملين، كما شكر الأعضاء المنتدبين الذين وقفوا إلى جانب العاملين في إقرار هذا المطلب الذي يترقبه الجميع، متطلعين من مجلس إدارة المؤسسة أن يستكمل هذا الإنجاز بإقراره بشكل نهائي.