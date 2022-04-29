القاهرة ـ ناهد إمام



نظم اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال حفل إفطار تحت شعار «الوحدة والتعاون في حب الأوطان»، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشخصيات، منهم الشيخ راكان بدر محمد الصباح والأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمدي أحمد الني، الذي أكد أن الخطة الخمسية للمجلس حتى عام 2026، تستهدف العديد من النقاط من بينها دعم التعاون الاقتصادي العربي ـ الافريقي.



كما شهد حفل الإفطار حضور نائبة وزير السياحة المصري د.غادة شلبي والعديد من السفراء العرب والأفارقة، والمستشار السياسي للاتحاد الأوروبي. والأمم المتحدة. وممثلي وزارة الأوقاف والكنيسة.



وفى كلمتها، أكدت رئيسة اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية د.هدى يسي أن التجمع الحالي يدعم التعاون العربي الأفريقي من خلال تواجد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية قائد الاتحادات العربية المتخصصة والسفراء الأفارقة.



وأشارت إلى أهمية التعاون بين مجتمع الأعمال والحكومة في مختلف الدول العربية مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد دعما مضاعفا للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد ووضع كل الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.



وأكدت أهمية السياحة باعتبارها قاطرة التنمية التي تعمل حولها أكثر من 360 صناعة مغذية في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيدة بجهود نائبة الوزير د.غادة شلبي التي تعد نموذج للمرأة في الإدارة وجذب السياحة الخارجية للمقاصد السياحية المصرية المختلفة.