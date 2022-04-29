نفذت جمعية الإغاثة الإنسانية اتفاقية «إطعام الطعام» داخل الكويت، بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف. في هذا السياق، أشاد مدير عام الجمعية خالد السعيد، بهذا التعاون البناء وهذه الشراكة الفاعلة، مؤكدا أن استمرار هذه الشراكة يسهم بفاعلية في تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته وتقديم الدعم لمختلف الفئات. وقال السعيد إن «إطعام الطعام» هو أحد مشاريع الجمعية الذي تنفذه بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف داخل الكويت، وتصرف المساعدات فيه طعاما، بهدف سد حاجة الفقراء والأسر المتعففة، وتخفيف الأعباء عنهم وسد حاجاتهم، وتأكيد أهمية التراحم والتكافل اللذين جبل عليهما أهل الكويت وتعزيزهما في مساعدة المحتاجين.



وأكد أن الجمعية تسير وفق خطة استراتيجية لتفعيل دورها المجتمعي والخيري داخل الكويت.