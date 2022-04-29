‫ندى أبونصر



أكدت رئيسة مركز «أسباير زون» التثقيفي والترفيهي للطفل طيبة الرويح ان حملة «ازرع الخير تحصده» لاقت صدى جميلا عند الاطفال وإقبالا وحماسا كبيرا في محاولة لتعلم الكثير من العادات والمهارات والسلوكيات الحميدة، وسط جو تعليمي ترفيهي محبب لهم.



وقالت الرويح خلال كلمتها في حفل ختام البرنامج الرمضاني «ازرع الخير تحصده» بمركز الدولية لرعاية الخيل أول من أمس ان تفاعل أولياء الأمور والكثير من الجهات والجمهور وثناءهم على البرنامج ساعد في إنجاحه، موضحة انه برنامج تثقيفي ترفيهي متكامل للاطفال علمهم الكثير من المبادئ والعادات الجميلة التى ترسخت لديهم وحملوها كذكريات معهم.



وأضافت: بسبب نجاح البرنامج قررنا في نادي «اسباير زون» ولاول مرة ان نطرح خلال شهر يونيو المقبل برنامج آخر للاطفال من 11 إلى 15 عاما، شاكرة جميع الجهات المشاركة في البرنامج على دعمها المستمر والمتواصل مثل «الأنباء» ومركز الدولية لرعاية الخيل.



بدوره، قال صاحب مركز الدولية لرعاية الخيل ابداح الحربش، انه سعيد جدا بزيارة الاطفال الذين اضفوا على المكان جوا من المرح والمتعة من خلال مساعدة العمال والخيل، مشيرا الى انهم تعلموا الكثير من العادات الجميلة والمهارات والقيم الانسانية التى يجب ان يتعلمها الأطفال منذ الصغر، وهؤلاء الأطفال «شمعة الحياة» ويجب ان نهتم بهم كثيرا وتمنى لهم مستقبلا مزدهرا بالكثير من العطاءات.