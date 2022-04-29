أسامة أبوالسعود



قدم النائب د.محمد الحويلة الشكر الى كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد النواف ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري على تعاونهما الذي كان له الأثر في التسهيل على المسلمين من خلال التوسع في مصليات العيد، وآخرها اضافة مصليات لمنطقة الأحمدي خاصة بعد رفع القيود الخاصة بـ«كورونا».



وكان وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع المساجد م.بدر العتيبي قد أصدر تعميما إداريا رقم (6) لسنة 2022م موجه لمديري إدارات مساجد محافظات الدولة بشأن إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1443هـ وعددها 45 مصلى عام بعدد من الساحات ومراكز الشباب والملاعب الرياضية النموذجية في الدولة.



وجاء في التعميم، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، «انطلاقا من الحرص على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء صلاة العيد في المصليات، قامت وزارة الأوقاف بتخصيص مصليات عامة لأداء صلاة العيد فيها وذلك بعدد من الساحات ومراكز الشباب والملاعب الرياضية النموذجية بالدولة (مرفق كشف)، بالإضافة إلى إقامتها بكل مساجد الدولة التي تقام بها صلاة الجمعة في جميع مناطق المحافظات بالبلاد.