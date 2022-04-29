٭ «مو شرط الحب يكون اهو الأساس.. ولا شرط انه تنقال بالأحرف ان هذا الشخص يحبك.. افعاله اللي تطلع بعفوية وسط الظروف والشدة تبين شكثر هو يحبك» فاتن (نوف السلطان) - «عائلة عبدالحميد حافظ»
٭ «النسويات اللي فاهمات ما هم ضد الزواج.. ولا اهم ضد الحب.. بالعكس.. الحب اصلا من غير زواج ما هو حب وما فيه أمان»
غزلان (هدى حمدان) - «ناطحة سحاب»
٭ «الأبوة لا بتطلب ولا بتتشحت.. الأبوة إحساس»!
ميسون (هالة صدقي) - «فاتن أمل حربي»
٭ «الجنة والنار بيد رب العالمين مو بيد البشر ولا بيدك»
حوار بين نعيمة (أزهار الحلواجي) مع النوخذة عمران (محمد المنصور) - «نوح العين»
٭ «الحب عمره ماجا بالغصب ولا بالطلب ولا بكنوز الدنيا كلها، هو شعور يسكن القلب ومحد يقدر ينزعه»
دانة (هبة الحسين) - «سنوات الجريش»
٭ «الكلام بليا أفعال يفقد مصداقيته»
(هدى حمدان) - «حبي الباهر»