أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في شهادة تحت القسم أنه كان يخشى أن يرشقه متظاهرون بأنواع فاكهة «خطرة جدا» مثل الأناناس والطماطم والموز خلال حملته لانتخابات 2016، لأن «هذه الأشياء يمكن أن تقتل». وجاءت تصريحات ترامب في وثائق محكمة تضمنت نسخة من شهادة أدلى بها ترامب في أكتوبر الماضي في إطار دعوى مدنية جارية في نيويورك. ورفع الدعوى ناشطون من أصل مكسيكي قالوا إنهم تعرضوا لهجوم من قبل حراسه خارج برج ترامب في مانهاتن في 2015. وقال ترامب أثناء استجوابه من قبل المدعي بنيامين ديكتور «أردت أن يكون الناس مستعدين لأننا أبلغنا بأنهم سيستخدمون فاكهة». وأضاف أن «الطماطم سيئة بالمناسبة» لكن «بعض الفاكهة أسوأ بكثير».



وسأل ديكتور ترامب عن تعليقات أدلى بها في تجمع حاشد في ولاية أيوا في 2016 عندما طلب المرشح الرئاسي آنذاك من مؤيديه أن «ينهالوا بالضرب» على أي شخص على وشك أن يلقي طماطم. ورد الرئيس السابق «كان هذا للجمهور (...) نوع من الدعابة». وأضاف «لكن ربما كما تعلمون هناك بعض الحقيقة في ذلك. إنها أشياء خطرة جدا. يمكن أن تقتل بهذه الأشياء».