قام رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد مساء يوم أمس الخميس بجولة تفقدية على نقاط الإطفاء الأمنية المكلفة بتأمين المساجد وسوق المباركية وذلك للاطلاع على سير عمل تلك النقاط والخطة التي تم تطبيقها لحماية من يرتاد دور العبادة وسوق المباركية.



وقد انطلقت الجولة التفقدية من نقطة سوق المباركية وكان في استقباله مدير ادارة إطفاء محافظة العاصمة العقيد احمد هايف حمود حيث أطلع الفريق المكراد على المهام الموكلة الى نقطة الإطفاء،وأشاد بجهودهم وحرصهم التام على سلامة مرتادي السوق من مواطنين ومقيمين.



ثم زار الفريق المكراد نقطة الإطفاء المكلفة بتأمين مسجد الراشد في منطقة العديلية وكان في استقباله مدير ادارة العمليات المركزية العقيد سعد طه ياسين، حيث أشاد بجهوزية رجال قوة الإطفاء وباقي الجهات المساندة.



وختم الفريق خالد المكراد جولته التفقدية بنقطة الإطفاء الكائنة في مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق ، حيث شكر جهود رجال قوة الإطفاء العام في النقطة لتأمين الأجواء المناسبة للمصلين بالتعاون مع زملائهم من الجهات الحكومية والتطوعية.



رافق الفريق خالد المكراد في الجولة مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام العقيد محمد بدر ابراهيم.