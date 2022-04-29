عماد حيدر لـ «الأنباء»: اتحاد الوسطاء سيقدم دراسة لوزير التجارة بعد العيد تركز على 5 قطاعات رئيسية



طارق عرابي



كشف نائب رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، عماد حيدر، ان عين سوق العقار الكويتي ترصد التجربتين الإماراتية والسنغافورية كنماذج لتطوير العمليات بالسوق المحلي، وأن الاتحاد سيستعين بخبرات خارجية قامت بتنفيذ التجربة الاماراتية والسنغافورية في دراساته حول تنظيم سوق العقار بشكل يواكب التطلعات بالمرحلة المقبلة.



وأكد حيدر في تصريح لـ «الأنباء» أن الاتحاد سيقدم دراسة متكاملة إلى وزير التجارة والصناعة بعد عطلة العيد، تختص بتطوير وتحديث القوانين الحالية، إذ ستركز على متابعة عمليات 5 قطاعات هي البيع والشراء، والايجارات، والمعارض العقارية، والعقار الخارجي، بالإضافة إلى سوق التطبيقات الالكترونية لمدة عام كامل في المرحلة المقبلة، وذلك بهدف إعادة تنظيم هذه الاسواق، معربا عن أمله في أن تكون الفترة المقبلة هي فترة تنظيم وتعديل القوانين المتعلقة بالشأن العقاري.



وأشار إلى أن تنظيم هذه الأسواق يحتاج إلى تعديل العديد من القوانين الحالية، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر القانون رقم 35/78 الخاص بالايجارات والذي مازال قائما منذ العام 1980، علما بأن العديد من دول العالم قامت بإعادة النظر في القوانين القديمة ومراجعتها والتعديل عليها أو إلغائها وإصدار قوانين جديدة.