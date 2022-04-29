3 أسباب كبحت جماح الطلب المتزايد على السفر



باهي أحمد

يشهد سوق السياحة والسفر الكويتي خلال عطلة عيد الفطر موسم سفر قياسيا، تصل حركة الركاب فيه إلى ما يتجاوز 352 ألف مسافر عبر مطار الكويت الدولي، وسط توقعات من أهل السوق بأن يسجل هذا العام كاملا حجوزات سفر بمعدلات تفوق ما قبل أزمة كورونا، وذلك وسط تنامي الطلب على السفر بعد عامين من الإجراءات الصحية الاحترازية المشددة.



وخلال جولة لـ «الأنباء» أكد عدد من المواطنين أن أعداد المسافرين خلال عطلة عيد الفطر كانت مرشحة للزيادة بعدد أكبر، إلا أن هناك 3 عوامل خففت من الطلب المتزايد خلال تلك الفترة على السفر وهي كالتالي:



1- أجواء الكويت: إذ مازالت الأجواء في الكويت معتدلة خلال تلك الفترة، وهو ما يتيح للكثير من المواطنين قضاء العطلة بالبلاد وممارسة العديد من الأنشطة.



2- عادات وطقوس: إذ إن هناك شريحة كبيرة جدا من المواطنين يرتبط العيد معهم بطقوس وعادات لا يستطيعون الاستغناء عنها، ولذلك نجد العديد من المواطنين الذين يعيشون بالخارج أو يتواجدون خارج الكويت حريصون على العودة للاحتفال بالأعياد في البلاد.



3- أسعار التذاكر: إذ إن الارتفاع النسبي في أسعار تذاكر السفر دفع العديد من المواطنين لتأجيل فرصة سفرهم إلى وقت آخر تكون فيه الأسعار معتدلة، أو تعديل بعض خطط السفر لتتواكب مع موسم الصيف الذي سيبدأ بعد عطلة عيد الفطر المبارك بنحو شهر تقريبا.