أسامة دياب



هنأ عدد من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة أو من ينوب عنهم لدى البلاد، الكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يكون عيدا سعيدا على الأمتين العربية والإسلامية، داعين المولى عز وجل أن ينعم على الكويت بالمزيد من العز والازدهار والتقدم.



وتمنى السفراء طول العمر وموفور الصحة لصاحب السمو الأمير وللكويت وشعبها التقدم والازدهار، معربين عن سعادتهم لتمكنهم من متابعة العادات الكويتية الرمضانية الفريدة، كما أبدوا شغفهم بالمشاركة في هذه العادات خلال عيد الفطر المبارك خصوصا بعد عودة الحياة الطبيعية بعد عامين من التوقف من جراء تفشي جائحة كورونا.



في البداية قالت سفيرة فرنسا لدى البلاد كلير لوفليشر لدى البلاد بمناسبة عيد الفطر وبالنيابة عن طاقم سفارة فرنسا في الكويت، أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وحكومة وشعب دولة الكويت الصديقة.وأضافت: عيد الفطر من أسعد المناسبات التي يحتفل بها المسلمون حول العالم كل عام بعد شهر طويل من الصيام، ويسعدني أن أشارك في التقاليد الفريدة المتعلقة بشهر رمضان في الكويت وكذلك احتفالات العيد مع شعب الكويت، أتمنى عيدا مباركا لكم ولعائلاتكم وأحبائكم. عيد سعيد وإجازة سعيدة للجميع.



بدورها، قالت سفيرة الجمهورية التركية لدى البلاد عائشة هلال سايان كويتاك: بمناسبة عيد الفطر السعيد، أتقدم بخالص التهاني إلى دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا. وأتمنى دوام الصحة والسعادة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد.



وقالت: الحمد لله الذي أدركنا وبلغنا العيد مرة أخرى بعد صيام شهر رمضان المبارك بسلام معنوي كبير، مضيفة: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن عائلتي وأعضاء السفارة، أهنئ الجالية التركية وأشقاءنا الكويتيين وجميع أشقائنا وأخواتنا المقيمين في الكويت، وأتمنى أن تجلب هذه الأيام المباركة السلام والطمأنينة للعالم الإسلامي وللإنسانية جمعاء.



وأعربت عن سعادتها لاستمرار تطور العلاقات بين البلدين وتوطيدها في جميع المجالات، داعية الله عز وجل أن تزداد وحدتنا وتضامننا قوة، وأن تتعزز روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين شعبي البلدين.



وأضافت: لقد تمكنا من معايشة التقاليد الرمضانية في الكويت هذا العام بفضل التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة وباء Covid-19 والذي أسفر عن تخفيف القيود التي كانت مفروضة، وأشعر بحماس شديد إذ أننا سنتمكن من استئناف عاداتنا وتقاليدنا مثل تبادل الزيارات في الأعياد بعد انقطاع عامين، داعية المولى أن يبلغنا شهر رمضان الكريم وعيد الفطر العام القادم والجميع بأتم صحة وعافية.



بدوره، قال سفير المكسيك لدى البلاد ميغيل آنخيل إيسيدرو أتشرف أن أرفع إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد (حفظهم الله) وحكومة الكويت والشعب الكويتي الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول «عيد الفطر السعيد»، متمنيا للشعب الكويتي الصديق مزيدا من الازدهار والاستقرار.



وأضاف إيسيدرو: «لقد شهدت السنوات الأخيرة تميز البلدين في توطيد العلاقات الثنائية والتعاون المثمر والتبادل الثقافي. والمكسيك على استعداد تام للعمل جنبا إلى جنب مع دولة الكويت نحو تعزيز الحوار والتواصل والتعاون ومواصلة الدعم المتبادل في القضايا الدولية والإقليمية بهدف دفع علاقاتنا الثنائية نحو المزيد من الارتقاء، وتتطلع المكسيك إلى تعزيز التعاون على أعلى مستوى مع دولة الكويت وتطوير التنسيق في المنتديات الدولية بغية تقوية وتعزيز الصداقة بين البلدين وشعبيهما».



من جهته، قال القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر بالنيابة عن السفارة الأميركية، أتقدم بأحر التهاني لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح والشعب الكويتي وجميع المسلمين بالكويت وحول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر.



وأضاف: يحتفل المسلمون بعيد الفطر في جميع أنحاء العالم بعد سنتين من التباعد الاجتماعي والعزلة والتجمعات العائلية المحدودة بسبب الوباء، ولذلك يأتي هذا العيد بأجواء مميزة جدا. وتابع: أؤمن بشدة بأن أفضل طريقة للتعرف على بلد ما تكون من خلال شعبها، ولقد كان الكويتيون في غاية الكرم منذ وصولي مع عائلتي في شهر يوليو الماضي. وإنني ممتن للغاية لثقافة الديوانيات المميزة والتي تعد جزءا لا يتجزأ من الضيافة الكويتية، وتمثل أجواء هذا العيد قيما كثيرة يتحلى بها الشعب الكويتي. تمنياتي أنا وعائلتي لكم بعيد فطر سعيد.



من جانبه، قال سفير دولة فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الجالية الفلسطينية في دولة الكويت، يشرفني أن أرفع الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، والتهنئة موصولة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على كويت العز والعروبة باليمن والبركات والأمن والأمان ومزيد من التقدم والازدهار لهذا البلد الحبيب، وكل عام والكويت بألف خير.



من جهته، قال سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى البلاد اللواء ام دي عشيق الزمان نيابة عن الجالية البنغلاديشية وبالأصالة عن نفسي، إنه من دواعي الفخر والشرف أن أقدم تحياتنا القلبية بمناسبة العيد إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة بمناسبة عيد الفطر السعيد.



وأضاف: أتمنى وأدعو الله أن ينعم على سموه بموفور الصحة والعافية، كما أود أن أنتهز هذه الفرصة لأتمنى للأحبة المقيمين بدولة الكويت المزيد من الازدهار، والتوفيق، والسعادة تحت قيادة سموه، ولدولة الكويت الأمن والاستقرار، كما أتطلع إلى العمل دوما مع حكومة دولة الكويت للمضي قدما في الصداقات والعلاقات التقليدية القائمة بين بنغلاديش ودولة الكويت.



وتابع: إنني في قمة السعادة حيث أتممت ما يقرب من عامين وأصبحنا قادرين على الاحتفال بعيد الفطر بعيدا عن وباء كورونا. نسأل الله تعالى استمرار بركاته ورحماته علينا جميعا، وأتمنى أن يكون عيد الفطر السعيد عيد بهجة وسعادة وتوفيق لنا جميعا.