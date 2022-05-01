استمراراً لجهود البنك التجاري الكويتي في دعم مختلف الفعاليات، قام البنك برعاية البطولة الرمضانية للألعاب الشعبية لـ «الكيرم» لعبة البلياردو و«الدامة»، والتي استضافها ونظمها مركز العمل التطوعي في متحف بيت العثمان خلال الفترة الماضية برعاية وحضور الشيخة أمثال الأحمد.



وعن رعاية البنك للبطولة، قالت أماني الورع نائب المدير العام - قطاع التواصل المؤسسي: ندرك في البنك التجاري الكويتي أهمية دعم الفعاليات التي تستقطب اهتمام الشباب الكويتي وتسهم في إثراء هواياتهم وتشجيع روح النشاط والمنافسة وتنمية مستوى الذكاء لديه.



وأكدت الورع أن رعاية البنك لهذه البطولة تأتي تماشيا مع استراتيجيته الاجتماعية، التي ينتهجها تجاه قطاعات الرياضة والشباب والثقافة، وأن مصرفنا يفخر برعاية ودعم العديد من هذه الأنشطة المتنوعة لتعريف الأجيال المقبلة بالتراث الكويتي الأصيل، والأنشطة الثقافية المتنوعة.